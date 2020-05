Cela fait un moment que l’on n’avait pas entendu parler d’Enermax sur les ventirads. En effet, comme beaucoup d’autres, la marque préfère se concentrer sur les AIO, avec la sortie de ses Liqmax ou Aquafusion. Le dernier rad en date avait été lancé en 2019 et la sortie de son ETS-T50 AXE Silent Edition. On ne constate pas d’évolutions majeures depuis la sortie du premier ETS-T50 AXE, et bien qu’il se soit payé une version plus lumineuse en 2016, ce refroidisseur commence quelque peu à dater. Eh bien, sachez que ce petit ventirad Enermax passe en ARGB, une nouvelle édition plus… colorée et c’est tout ?

La marque lance donc son ETS-T50 AXE, un radiateur équipé de 5 caloducs de 6 mm en direct-touch. On reste sur un poids de 860 g, comme cela était le cas sur la version d’origine. Le TDP supporté en revanche baisse un poil, on passe de 250 à 230W et c’est normal, puisque le moulin fourni est moins performant. Cette nouvelle bestiole se coltine un ventilateur 120 mm, certes RGB mais tournant un poil moins vite, avec 1600 tr/m contre 1800 tr/m sur l’ancien modèle.

Un sacrifice valide ? Mouais dirons-nous, puisque cette réduction ne ferait chuter les nuisances que d’un décibel à 24 dBA. Seule différence du coup, le RGB adressable (36 diodes), qui vous permettra d’illuminer votre machine favorite dans la nuit. Le contrôle du RGB se fera via une connexion 4 broches sur la carte mère et est compatible avec la plupart des logiciels connus (AURA SYNC, RGB FUSION, RAZER CHROMA, MYSTIC LIGHT…), mais aussi celui préparé maison par Enermax.

Nous sommes sur un ventirad performant et qui a déjà été testé plusieurs fois par la presse. On trouve un nombre important de technologies brevetées par Enermax, on vous passera le blabla technique, mais on compte dans celles-ci des techniques d’optimisation du flux d’air avec le Panted Pressure Différential Flow et Vortex Generation Flow. Le design asymétrique a aussi été conservé, afin de permettre une compatibilité avec la plupart des barrettes mémoires. Le tarif de cette version éclairée du rad est positionné à 52 euros sur la plupart des revendeurs, le tarif est donc pratiquement inchangé, puisque le rad d’époque avait été lancé à 54,99 $.

Malheureusement, la concurrence se fait rude sur ce segment de prix avec un silencieux Shadow Rock 3 — testé ici — très bien positionné et un très performant Cryorig H5 Universal comme adversaire. Ce Enermax ETS-T50 AXE ARGB aura quand même comme avantage de proposer plus de caloducs — ce qui ne fait pas tout — et un look tout de même plus festif. Ce dissipateur est compatible avec l’ensemble des sockets du marché (LGA 1155X, 2011, 2011v3, 1366, 2066, AM4, AM3, AM3+, AM2, AM2+, FM2, FM2+, FM1), et est disponible dès maintenant en version blanche ou noire.