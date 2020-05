Beaucoup d’espoir semblerait-il chez l’OEM asiatique majeur spécialisé dans la fabrication de solutions de refroidissement autour des lancements des nouvelles générations de cartes graphiques. En effet, celui-ci anticipe (ou espère) que les prochains nouveaux GPU 7 nm de Nvidia et AMD permettront de donner un nouvel élan sympathique à la vente de GPU haut de gamme au cours de la seconde moitié de l’année.

Par exemple, Nvidia devrait marquer le début de la génération Ampere demain sur YouTube et introduire un peu plus tard ses déclinaisons GeForce, qui seront sûrement nommées GTX/RTX 3000, sauf surprise. Mais on attend aussi d’AMD de nouvelles Radeon Navi X2 7 nm (RX 6000?) avec une architecture RDNA2 bonifiée et l’espoir de voir enfin des déclinaisons très haut de gamme pour titiller son concurrent à tous les niveaux.

En parallèle, Power Logic se prépare aussi à une hausse de la demande sur le segment du processeur desktop, grâce aux nouveaux CPU Comet Lake et certainement les APU Ryzen 4000 pour desktop, tandis que la demande a déjà explosé pour satisfaire les nouveaux besoins en télétravail, que ce soit pour le travail ou les études.

Dans ses préparations pour cette « reprise », l’usine chinoise de Power Logic aurait récemment déjà complété sa production de test des prototypes des nouveaux modules de refroidissement, dont la production en volume devrait démarrer d’ici la fin de ce trimestre, pour ensuite livrer les différents fabricants et assembleurs de cartes graphiques. Vivement qu’on puisse enfin avoir tout ce nouveau hardware bien frais sous les yeux et entre les mains pour les plus chanceux, de belles bastons en perspectives, croyons-y !

Pour l’anecdote, Power Logic a déjà bien profité de la santé du marché de la carte graphique et a vu son bénéfice augmenter au premier trimestre de 2020, en dépit d’une réduction de 20 % la production à cause des mesures sanitaires. Il faut savoir que l’OEM fournit également ses solutions pour les nouveaux appareils 5G, tels que les routeurs et les serveurs. (Source : Digitimes)

