« Vous ne serez pas déçus ! », c’est bien ce qu’avait dit le grand manitou de NVIDIA en février à propos de sa prochaine conférence GTC en mars, quelques semaines à peine avant le retournement sociétal et économique dramatique imposé presque partout dans le monde par l’emmerdeur numéro 1 de 2020 : la 5 G le coronavirus !

Dans un premier temps, la GTC avait pourtant fait de la résistance en ayant tourné son regard vers les nuages avec l’idée d’une conférence dématérialisée en demi-teinte, avant d’être repoussée définitivement. Privé de son show et d’une tribune, Jensen avait également décidé d’annuler sa fameuse keynote tant attendue, sans donner aucune autre date dans la foulée — probablement pour ne pas se faire éclipser médiatiquement par le virus, qui ne porte même pas de veste en cuir…

Décidément, le mois de mai s’annonce déjà plein de surprises, outre notre déconfinement progressif à la carte à partir du 11, NVIDIA a désormais fixé la date du 14 mai pour la diffusion d’une annonce préenregistrée de son PDG Kensen Huang ! La vidéo sera disponible en accès libre sur YouTube précisément à partir de 6 h du matin heure du pacifique, soit 15 h chez nous et juste à temps pour l’apéro/goûter (si confiné) !

Grosso modo, la keynote sera un concentré de blabla (souvent commercial et d'autosatisfaction, faut pas se leurrer) plus ou moins intéressant sur l’IA, le HPC, les machines autonomes ou encore l’imagerie médicale, mais c’est aussi à ce moment que l’on espère enfin pouvoir découvrir les premières couleurs d’Ampère, peut-être même sous la forme d’une nouvelle Quadro ou Tesla — il serait temps ! D’ailleurs, NVIDIA nous dit bien de « get Amped », on l’attend donc de pied ferme ce successeur de Turing et l'ombre des futures GeForce ! Le teasing, toujours l’art de la maison…

Get Amped for Latest Platform Breakthroughs in AI, Deep Learning, Autonomous Vehicles, Robotics and Professional Graphics. - NVIDIA Newsroom.