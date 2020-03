Une certaine époque, au déploiement de DX12, la promesse d'un avenir radieux s'offrait aux joueurs. On entendait dire qu'il serait possible de mixer des cartes Geforce et Radeon, pour unir leurs forces. C'était quand même bien utopique, mais qu'en est-il du mélange de deux cartes de même génération ? Unikohardware a fait le test, en prenant une RX 5700 et en la couplant avec une RX 5600 XT. Ce sont des modèles de chez ASUS qui ont été choisis, épaulés par un Ryzen 7 3700X, une ASRock X570 Taichi, et 2x8Go de DDR4 3600C16 signés G.Skill.

Premier effet du multiGPU, la consommation. En charge elle passe de 259.6 W avec la RX 5700 à 446.6W lorsqu'on y ajoute la RX 5600 XT, on parle de configuration complète bien entendu. Le scaling n'est pas mauvais du tout, en faisant une moyenne de Fire Strike, de Strange Brigade, de Rise of the Tomb Raider, on arrive à peu près à une moyenne de 70%. Il ne peut pas être de 100% puisque les deux cartes sont différentes, même si techniquement une RX 5600 XT utilise le même Navi 10 de sa grande soeur, mais encore plus castré. Le fait est que les constructeurs AMD et Nvidia n'appuient plus sur cette technologie multiGPU, supplantée par des performances en monoGPU plus que suffisantes, mais minée par une prise en charge des pilotes qui bouffe un temps de malade pour un scaling final pas du tout idéal. Mais ça reste possible, limité à DX12 (Vulkan également le permet en théorie !).