Si les APU — Accelerated Processing Units, un terme marketing inventé par AMD en 2011 désignant une puce réunissant un CPU et un GPU « puissant » — ont l’avantage du coût et de l’encombrement, cela ne se fait pas sans contraintes thermiques. En effet, plus les composants concentrent des calculs, plus ils produisent de chaleur (logique !), et lorsque deux éléments logiques distincts sont réunis sous la même unité physique, il faut faire des choix. Dans un ordinateur portable, la limite thermique totale est fixée et fortement restreinte, et, sous Linux, c’est au pilote P-State de gérer le partage processeur/partie graphique.

Or, il est bien connu que cette coupure du gâteau est loin d’être parfaite ; il faut dire que le jeu sous APU sous l’OS manchot reste une discipline trop rare pour justifier des moyens importants dans le développement logiciel... mais cela semble évoluer. En effet, un patch dudit pilote a été soumis, permettant d’allouer davantage de puissance à la partie graphique dans certains cas ou le CPU n’était pas le goulot d’étranglement principal.

Résultat : sur un Razer Blade Stealth à base d’Ice Lake, des gains de 15 à 43 % en matière de performance par watt (estimés via la méthode RAPL) seraient à prévoir. De quoi améliorer grandement les performances des jeux, si le patch ne se perd pas en route ! Si tout se déroule sans souci, nous pouvons espérer une arrivée dans une version stable en fin d’année. Croisons les doigts ! (Source : Phoronix)