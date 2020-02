Avant-hier, on pensait enfin avoir tiré le gros lot à partir d'une photo d'un document en fuite, rédigé en coréen et portant le logo du constructeur coréen de mémoire SK Hynix. Une capture qui paraissait pour le moins relativement authentique à première vue, et depuis le temps qu'on entend parler de Big Navi - encore, encore et encore -, on avait donc forcément hâte d'avoir enfin quelque chose de plus concret à se mettre sous les yeux. Bref, le document en question, d'apparence assez officielle, nous donnait enfin les premières caractéristiques techniques depuis longtemps, en plus d'un nouveau nom de Radeon, il était donc parfait pour soulager un peu cette attente qui se fait franchement longue !

Inévitablement, la nouvelle s'était répandue très rapidement sur la toile, mais en fin de compte, il n'aura fallu que très peu de temps à SK Hynix pour intervenir immédiatement et doucher sans pitié l'enthousiasme de la foule en délire, en affirmant qu'il ne s'agit que d'une "fake news" ! Le constructeur explique qu'il n'a jamais créé ni distribué un tel document, et que la capture, soi-disant prise en interne, aurait été fabriquée de toute pièce.

SK Hynix pointe aussi du doigt les spécifications fausses de la HBM2E affichée (voici les données officielles de sa gamme HBM2E existante) et un texte incohérent faisant mention de "communautés" et "heureux 2020", et qui aurait été repiqué illégalement de leur page officielle d'actualité. Pour conclure, SK Hynix veut que tout le monde cesse immédiatement toute diffusion de la photo en question et de l'information fausse qu'elle contiendrait, le fondeur est aussi prêt à en découdre légalement si nécessaire.

Tentative de traduction (un peu bancale) avec Google Traduction.

On avait déjà émis des doutes sur l'authenticité d'un tel document et l'on se demandait justement pourquoi un "simple" constructeur de mémoire aurait en main les spécifications complètes du futur GPU. Bien sûr, le fait que SK Hynix prenne ses distances de l'information ne signifie pas pour autant que le contenu soit réellement faux. Mais même en supputant la véridicité potentielle de la fuite (n'oublions pas qu'une RX 5950 XT a bien été enregistrée chez l'EEC), NDA oblige et pour sauver la face avec son logo clairement affiché, SK Hynix se devait de réagir ainsi. Vous imaginez bien qu'aucun partenaire ne risquerait une sortie en mode "oups, on a fait une boulette, y'a bien une taupe en interne". Pendant ce temps-là, publiquement, AMD n'a évidemment rien dit, mais le fouet a peut-être claqué derrière les rideaux. Retour à la case départ ? Allez, on prend les paris !