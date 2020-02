Les reboots de Resident Evil et Resident Evil 0 avaient impressionné, mais conservaient leur ADN d'origine, avec cette maniabilité un peu rigide et cette vue vraiment externe dans des décors en 3D figée. Resident Evil 2 a repensé le gameplay pour quelque chose de plus dynamique, bien aidé il est vrai par un RE Engine souple. Pour un reboot, le titre a marché comme un diable, même dans ce vieux pot la soupe était succulente. Resident Evil 3 se prépare au même traitement, même moteur et même vue, et sera donc accessible à partir du 3 avril prochain, en sachant qu'une démo est d'ores et déjà prévue.

Voici du gameplay, et donc ceux qui ne veulent pas se faire spoiler peuvent passer. La vidéo montre des passages enchainés, mais aucune continuité entre les séquences, et donc pas d'histoire trop dévoilée. En même temps, Resident Evil 3, c'est le Nemesis qui veut trucider du STARS, c'est moins original que Resident Evil 2. À vos mirettes et bon flip !