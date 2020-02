Bien que la RX 5700 XT soit une alternative tout à fait crédible à la RTX 2070, elle fait pâle figure à côté du refresh SUPER et de la 2080 (Ti). Rajouté au fait que le très haut de gamme est un segment laissé à l’abandon depuis plus de cinq ans par AMD, et vous comprenez le manque d’entrain de certains joueurs à acheter chez les rouges.

Dans ce segment de vitrine technologique, le nom de Big Navi fait des émules depuis quelque temps, avec des rumeurs grandissantes, sans pour autant que du quantitatifs soit évoqué. Mais cela, c’était avant ! Une photo chapardée sur Twitter viendrait en effet rajouter des chiffres dans l’affaire.

Tout d’abord, le nom : 5950XT, probablement RX 5950XT, qui n’est pas sans rappeler le 3950 X fleuron de la gamme Ryzen. Vient également un nom de code, D32310/15, et toute la configuration technique : 5120 SP, 320 TMU, 96 ROPs, 80 CU et 12 Mo de cache L2. Avec pas moins de 24 Go de HBM2e répartis sur 3 dies, la belle afficherait une bande passante de 2 To/s, faramineux !

Au niveau des caractéristiques, cela la place à presque deux RX 5700 XT, la mémoire (GDDR6) et le nombre de ROPs (64 sur cette dernière) mis à part. Cela semble bien trop alléchant pour ne pas sortir les pincettes de rigueur. En effet, nous nous demandons bien pourquoi SK Hynix aurait les spécifications complètes, notamment en ce qui concerne l’agencement logique, alors que la boite n’est responsable « que » de la mémoire a priori. Affaire à suivre, avec méfiance ! (Sources : @CyberPunkCat et Hans de Vries via WCCFTech)