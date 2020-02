Publiquement, Samsung mène la charge en matière de (LP)DDR5, le coréen (et son compatriote SK Hynix) avait fait connaître ses ambitions en la matière un peu plus tôt en 2019, et peu après, Samsung avait commencé la production en volume de puces LPDDR5 de 12 Go, mais uniquement pour les smartphones. Ça ne veut pas dire que les concurrents sont en reste ou particulièrement à la traîne, puisque Micron aussi à commencé le déploiement de ses puces LPDDR5 pour smartphone au début de ce mois de février, avec des puces de 6, 8 et 12 Go. Vous noterez donc que les capacités plafonnaient jusqu'alors à 12 Go, mais plus maintenant, Samsung étant passé à l'étape suivante et parfaitement attendue d'une puce LPDDR5 encore plus dense !

Tadaaaaaaaa !

Bientôt, ce sont ainsi des puces LPDDR5 de 16 Go qui sortir par palettes des usines du fondeur, ce dernier annonçant en avoir démarré la production en volume. La particularité de cette nouvelle référence, c'est qu'elle consiste en un assemblage complexe - que le fondeur appelle "mixed mode package" - de 8 puces 12 Gb et 4 de 8 Gb, affichant un taux de transfert de 5500 MT/s, soit une bande passante pouvant atteindre les 44 Go/s. Samsung ne donne pas la tension de fonctionnement et contente de vanter une amélioration approximativement de 20 % de la consommation par rapport à une puce LPDDR4X de 8 Go, on se doute toutefois que ça devrait se trouver dans les eaux des autres premières puces LPDDR5, cette dernière possédant une tension variable jusqu'à 1,1V.

Comme pour la LPDDR5 12 Go de la maison, les puces 12 Gb de cette version 16 Go seront également manufacturées à partir d'un procédé de catégorie 10 nm (1y nm) de 2e génération de Samsung, mais le fondeur ne dit pas si c'est le cas aussi pour les composants LPDDR5 8 Gb, même s'il s'agit certainement aussi d'un procédé de la famille 1y nm.

En principe, cette annonce sous-entend aussi que les premiers batchs de LPDDR5 16 Go sont déjà bel et bien sortis de l'usine et il ne fait d'ailleurs presque aucun doute que la version 16 Go du Galaxy S20 Ultra de Samsung devrait en profiter (au prix d'une RTX 2080 Ti très de haut de gamme, bien entendu). Enfin, vous pensez bien que le fondeur ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Comme convenu, durant la seconde moitié de 2020, Samsung devrait enchaîner avec une transition vers la 3e génération 10 nm (1z nm) pour des puces LPDDR5 16 Gb capables de monter à 6400 MT/s.

Quid de la DDR5 pour nous autres, amateurs de hardware de PC ? Mystère, mais ce ne sera certainement pas avant 2021 et il faudra donc pour l'instant encore se contenter des apparitions sporadiques de barrettes de DDR5 surtout lors des salons, comme celle-ci !