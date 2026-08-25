Intel passe sous les 70 % sur le marché x86, son plus bas niveau depuis 1995

Nous constatons la pente descendante sur laquelle se trouvent les CPU d’Intel via les enquêtes Steam sur le matériel au fil des mois. Bien qu’en la matière, celles-ci soient beaucoup plus constantes qu'elle ne le sont pour d’autres indicateurs, les sondés ne constituent qu’une frange bien particulière du marché. Un rapport de Mercury Research vient toutefois confirmer cette tendance. Au deuxième trimestre 2026, Intel est passé sous la barre des 70 % de parts dans les processeurs x86. L’entreprise avait constamment évolué au-dessus depuis 1995.

Ce n'est sans doute pas pour lui déplaire © Lisa Su AMD

Plus précisément, celle-ci est descendue à 69,3 % au deuxième trimestre 2026, soit une baisse de 6,5 points sur un an. Ce marché étant aux mains de deux acteurs, AMD en a logiquement profité ; sa part a grimpé à 30,7 %.

AMD gagne sur tous les tableaux

CRN, l’une des deux sources utilisées pour cet article avec PCMag, précise que ces chiffres concernent uniquement les livraisons de processeurs pour PC et serveurs. En incluant les produits semi-custom, embarqués et IoT, la part d’Intel tombe à 65,9 %, contre 34,1 % pour AMD. Et pour cause, contrairement à Intel, qui se limite à une timide série Arc G3 pour les consoles portables, l’entreprise dirigée par Lisa Su a bien sûr à son actif les livraisons de puces pour les consoles de 9e génération (PlayStation 5 / Xbox Series). Elle bénéficie également d’une forte présence sur le marché des consoles portables avec ses gammes Ryzen Z1 et Ryzen Z2 — le Steam Deck, entre autres, est propulsé par un SoC custom AMD.

Dans le détail, AMD pèse 34,9 % sur le marché des processeurs desktop, contre 65,1 % pour Intel. Les rouges progressent ainsi de 2,7 points sur un an. Cette dynamique s’inscrit néanmoins dans un contexte morose pour les PC de bureau. Le cabinet fait état d’une baisse des volumes supérieure à 20 % sur un an pour leurs processeurs. « Nous pensons que la hausse des prix des PC et la disponibilité limitée des GPU ont un impact significatif sur la demande finale de PC de bureau, et donc également sur celle des processeurs desktop », peut-on lire dans le rapport.

Sur le marché des ordinateurs portables, AMD a encore davantage progressé : + 8,4 points sur un an, pour une part désormais à 28,9 %.

Le rapport se concentre sur le marché x86 et ne prend donc pas en compte les processeurs Arm. Mais bien entendu, entre Apple, Qualcomm et MediaTek, la pression qu’exerce cette architecture, ici en particulier pour les ordinateurs portables, est forte. Le cabinet d’études précise à ce sujet : « Nous estimons que la part de marché des processeurs Arm pour PC clients, toutes architectures confondues, s’est établie à 15,3 % au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 0,9 point et un nouveau record. »

Enfin, du côté des processeurs pour serveurs, AMD a réussi à gagner 7,3 points sur un an, pour atteindre 34,5 %, contre 65,5 % pour Intel. Rappelons que la société a récemment présenté sa sixième génération d’EPYC, baptisée Venice, sous architecture Zen 6. Intel vient de riposter lors de la Hot Chips 2026 en annonçant ses CPU Xeon 7 Diamond Rapids et son GPU destiné aux centres de données, Crescent Island.

Dean McCarron, de Mercury Research, enfonce le clou en expliquant que la part d’AMD serait plus élevée si le cabinet comptabilisait aussi les processeurs embarqués destinés aux équipements de réseau et de stockage des centres de données, comme le fait Intel. En harmonisant les méthodes de comptabilisation, la firme aurait atteint 46,4 % de part de marché, contre 53,6 % pour sa concurrente, soit une progression de 9,2 points sur un an. Et contrairement au marché des puces desktop, ces évolutions interviennent dans un contexte porteur. En effet, les livraisons de processeurs pour serveurs ont progressé de près de 20 % sur un an au deuxième trimestre.

Intel aurait toutefois décidé de mettre les bouchées doubles. Un intégrateur de systèmes américain travaillant avec les deux fabricants a confié à CRN avoir constaté un regain d’implication des équipes d’Intel auprès de leurs partenaires, après une période où AMD occupait davantage le terrain. Un porte-parole de l'entreprise a également mis en avant l’augmentation du nombre d’accords d’approvisionnement à long terme.