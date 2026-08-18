ASUS reprend l’idée d’un bricoleur pour protéger ses GPU du 12V-2x6

En début de mois, le détenteur d’une GeForce RTX 5090 ASUS ROG Astral — pour votre gouverne, celle-ci est actuellement vendue 4 500 euros — bricolait un fusible logiciel afin d’octroyer à son GPU une protection supplémentaire contre les débordements du connecteur d’alimentation 12V-2×6. Celle-ci est assez classique, mais radicale, puisqu’elle consiste à éteindre le PC à partir d’un certain seuil. À l’évidence, des membres d’ASUS lisent la presse ou Reddit. En tout cas, la marque a intégré un mécanisme similaire à la version 2.1.8.0 de son GPU Tweak III.

L'arrêt forcé, un concept éprouvé !

La version 2.1.7.2, mise en ligne le lendemain de notre actu, avait opéré une refonte de l’interface d’affichage des six broches dans Power Detector+. Elle avait donné aux utilisateurs la possibilité d’afficher en permanence l’état général des six broches ou l’intensité en temps réel (image ci-dessous).

La 2.1.8.0, disponible depuis hier, « introduit une nouvelle fonction de sécurité permettant l’arrêt automatique du système sur les modèles compatibles avec Power Detector+, afin de les protéger contre les intensités électriques élevées persistantes ». Les notes de mise à jour se bornent à parler « d’une option d’arrêt automatique pour les modèles compatibles avec Power Detector+, qui se déclenche lorsqu’une intensité électrique élevée est détectée de manière persistante ».

La fonctionnalité étant présentée comme une option, la protection n’est vraisemblablement pas activée par défaut après l’installation. D'autre part, ASUS ne précise pas les paramètres exacts définissant une intensité élevée, ni combien de temps celle-ci doit être maintenue avant de déclencher l’arrêt. Pour le premier point, les mécanismes d’alerte s’activent lorsqu’au moins une broche affiche 0 A ou dépasse 9,2 A. Gageons que la marque a gardé des garde-fous équivalents. Reste la question de la durée, puisqu’un excès de réactivité risquerait d’éteindre le PC trop souvent. Pour sa solution, Humza Khalid, le bricoleur cité en début d’article, l’a fixée à 15 secondes. Il a toutefois retenu 9,5 A plutôt que de 9,2 A.

Cette protection d’arrêt automatique reste réservée aux GPU compatibles avec Power Detector+, soit les ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090, ROG Astral LC GeForce RTX 5090, ROG Astral GeForce RTX 5080 et ROG Matrix GeForce RTX 4090.

De fait, cette mise à jour transforme Power Detector+ en autre chose qu’un simple outil de surveillance et d’alerte. Elle incite implicitement les propriétaires de ces cartes à avoir GPU Tweak III installé, puisque le logiciel agit désormais comme un véritable filet de sécurité en cas de surintensité persistante.

Enfin, qu'ASUS déploie une fonctionnalité d’arrêt automatique mimant celle bricolée par un particulier en seulement quelques jours peut être perçu comme une belle preuve de réactivité et une attention portée aux retours de sa communauté. Mais on peut aussi se demander pourquoi cette protection n’avait pas été prévue plus tôt sur des cartes à plusieurs milliers d’euros et dont le connecteur d’alimentation fait l’objet d’une surveillance aussi poussée.