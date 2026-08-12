YMTC entre dans le top 3 mondial de la NAND Flash

Comme souvent, les turbulences qui secouent le secteur de la NAND rebattent les cartes rapidement. Celles d'YMTC permettent à l'entreprise chinoise de grignoter du terrain sur le marché mondial de la NAND Flash. Le fabricant chinois a représenté 14 % des livraisons mondiales de mémoire NAND au deuxième trimestre 2026, selon les données de Counterpoint Research. Pour la première fois, elle s'empare ainsi de la troisième place mondiale devant Kioxia, Micron et Sandisk.

Parts de marché des livraisons de NAND au T2 2026

Mieux classée sur les volumes que sur les revenus

Le classement reste dominé par Samsung, avec 25 % des livraisons, tandis que SK hynix et sa filiale Solidigm occupent la deuxième place avec 22 %. YMTC peut néanmoins se féliciter d'une progression particulièrement rapide. Son volume de bits livrés a progressé de 22 % sur un an et de 5 % sur un trimestre.

Cette montée en puissance s'appuie notamment sur la production en masse de NAND 3D à 267 couches, basée sur l'architecture Xtacking 4.0. YMTC travaille déjà sur des générations dépassant les 300 couches, attendues à partir de l'année prochaine. Pour la production, le fabricant a d'importantes capacités en Chine. Une troisième usine à Wuhan doit entrer en activité d'ici la fin de l'année. YMTC prévoit également de construire deux autres fabs, lesquelles pourraient à terme plus que doubler ses capacités de production actuelles.

YMTC reste par contre loin de ses concurrents en termes de chiffre d'affaires. Malgré sa troisième place en volume, la société est cinquième sur ce critère. Une situation qui s'explique par son positionnement : la quasi-totalité de sa production est actuellement destinée à l'électronique grand public, un marché nettement moins rémunérateur que celui des SSD pour entreprises et des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.

Or, le centre de gravité du marché NAND se déplace rapidement vers les infrastructures dédiées à l'IA, comme en témoigne un autre rapport issu de TrendForce. Les SSD d'entreprise ont représenté 48 % des bits de NAND livrés dans le monde au deuxième trimestre, contre seulement 26 % un an plus tôt. Dans le même temps, les prix contractuels de la NAND ont bondi d'environ 75 % sur le trimestre. Counterpoint estime même que les eSSD pourraient représenter plus de la moitié des bits de NAND livrés d'ici la fin de l'année.

YMTC profite ainsi du recul de certains acteurs historiques sur le marché grand public. Citons forcément Micron, qui a coupé sa branche Crucial pour se focaliser sur les centres de données. Quant à Samsung, sa part des livraisons de NAND est passée de 32 % au deuxième trimestre 2024 à 25 % au deuxième trimestre 2026. Le groupe limiterait sa production de NAND au profit de la DRAM, plus rentable.

YMTC reste encore très cantonné au marché domestique. Néanmoins, à la mi-juillet, nos confrères de TechPowerUp ont pu tester le Zhitai TiPlus 9100, un SSD M.2 NVMe équipé de NAND 3D TLC YMTC à 267 couches, et dont les performances se sont révélées plutôt correctes. Sinon, Lenovo utilise des SSD YMTC dans certains de ses ordinateurs portables vendus en Allemagne.

L'entreprise pourrait toutefois chercher à changer de braquet. Counterpoint indique que YMTC prévoit d'augmenter la part des eSSD dans sa production au second semestre. Une évolution qui doit lui permettre de s'attaquer au marché le plus lucratif, mais qui se heurte à un obstacle : la société figure sur la liste noire commerciale américaine depuis 2022. Elle ne peut donc pas facilement obtenir les certifications nécessaires pour fournir les grands gestionnaires de serveurs occidentaux.

Les données du rapport complet du T2 2026 ne sont pas encore en accès libre, mais pour situer, vous trouverez ci-dessous la réparition du marché par les revenus jusqu’au T1 2026.