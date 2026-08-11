Sur Switch, Aliens: Fireteam Elite nâ€™a pas Ã©tÃ© tuÃ© par un Alien, mais par ses serveurs

Sur Switch, Aliens: Fireteam Elite nâ€™a pas Ã©tÃ© tuÃ© par un Alien, mais par ses serveurs

Sur Switch, Aliens: Fireteam Elite nâ€™a pas Ã©tÃ© tuÃ© par un Alien, mais par ses serveurs

Imaginez acheter un jeu, 29,99 euros dans son Ã©dition standard et 59,99 euros dans son Ã©dition Ultimate, en avril 2023. Puis, Ã peine trois ans plus tard, en aoÃ»t 2026, ne plus Ãªtre en mesure dâ€™y jouer. Câ€™est ce qui s'est passÃ© pour ceux qui ont achetÃ© Aliens: Fireteam Elite sur Nintendo Switch.

Infrastructure HS

Pour faire tourner la production de Cold Iron Studios, lâ€™ancienne gÃ©nÃ©ration de la console phare de Nintendo passait par le cloud, Ã dÃ©faut dâ€™Ãªtre suffisamment puissante pour en assurer une prise en charge locale. Ce nâ€™est pas un cas Ã part. Marvel's Guardians of the Galaxy Cloud Version, Dying Light 2 Stay Human â€” Cloud Version ou encore Control Ultimate Edition â€” Cloud Version sont tous, comme leur nom lâ€™indique, des jeux qui fonctionnent grÃ¢ce au streaming et requiÃ¨rent ainsi une connexion Internet permanente pour jouer.

Dans sa FAQ sur les productions utilisant la technologie de diffusion depuis le cloud, Nintendo ne manque pas dâ€™insister sur la nÃ©cessitÃ© pour lâ€™utilisateur de disposer dâ€™une connexion Internet haut dÃ©bit et stable. Mais pas un mot sur lâ€™autre bout de la chaÃ®ne : les serveurs cloud, qui ne sont pas Ã©ternels.

Pour Aliens: Fireteam Elite, ils ont Ã©tÃ© particuliÃ¨rement Ã©phÃ©mÃ¨res. AprÃ¨s le retrait du jeu du Nintendo eShop en mars dernier, ils ont fermÃ© le 5 aoÃ»t dernier. Comme le rapporte Video Game Chronicles, les joueurs Switch nâ€™ont donc plus aucun moyen de lancer leur jeu et nâ€™ont droit Ã aucune compensation financiÃ¨re, selon IGN.

Â© AVPGalaxy

Sur PC et sur les autres consoles, le jeu reste commercialisÃ© et accessible. Il propose d'ailleurs un mode hors ligne ; les Aliens nâ€™auront donc pas de rÃ©pit de sitÃ´t. Pour la version Switch, lâ€™intÃ©gralitÃ© du jeu dÃ©pendait du maintien en service de lâ€™infrastructure cloud.

Ironiquement, Aliens: Fireteam Elite 2 dÃ©barquera sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC le 25 aoÃ»t 2026, puis sur Nintendo Switch 2 Ã lâ€™automne. Au moins, les dÃ©tenteurs de cette machine devraient cette fois pouvoir y jouer localement.

La nouvelle fait un peu tÃ¢che au moment oÃ¹ des acteurs majeurs se concentrent pour mettre fin au physique sur les consoles et que dâ€™autres, Ã lâ€™image de Strauss Zelnick, voient dans le cloud gaming une composante majeure, voire incontournable, du jeu vidÃ©o de demain.