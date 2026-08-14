AprÃ¨s les avoir dissÃ©minÃ©s partout, Microsoft rassemble ses Copilot

En avril dernier, un certain Tey Bannerman avait recensÃ© 80 mentions de Copilot dans Windows. Une surreprÃ©sentation que mÃªme Microsoft avait reconnue. Dans sa profession de foi pour un meilleur Windows, la firme a promis de rendre Copilot moins omniprÃ©sent. De quelle maniÃ¨re ? En rÃ©duisant les Â« points d'accÃ¨s inutiles Ã Copilot, en commenÃ§ant par des applications telles que l'Outil de capture, Photos, Widgets et le Bloc-notes Â». Le mÃ©nage a effectivement commencÃ© au printemps. Copilot a Ã©tÃ© mis sous le tapis de certaines applis (comprenez quâ€™il est toujours lÃ , mais cachÃ©), tandis que dâ€™autres ont Ã©tÃ© complÃ¨tement expurgÃ©es.

La derniÃ¨re marotte de Microsoft est de crÃ©er une Â« super application Â» â€” pour reprendre les termes de The Verge â€” qui rassemble les fonctionnalitÃ©s auparavant dissÃ©minÃ©es dans Windows 11. Lâ€™objectif est de proposer une expÃ©rience plus unifiÃ©e et, donc in fine, de simplifier lâ€™utilisation de Copilot.

Un nouveau foyer Copilot

La nouvelle interface regroupera notamment le chat, la crÃ©ation dâ€™images et les services Microsoft 365. Les utilisateurs pourront accÃ©der directement Ã Word, Excel, Outlook, ainsi quâ€™Ã leurs fichiers et contenus depuis Copilot.

Cette super application est prÃ©vue pour les comptes personnels comme professionnels ou scolaires, sans pour autant mÃ©langer les donnÃ©es associÃ©es Ã ces diffÃ©rents environnements. La transition ne sera toutefois pas identique pour tout le monde. Les utilisateurs de la version grand public de Copilot verront leur application et leurs contenus migrer vers cette nouvelle interface. Ceux qui utilisent dÃ©jÃ Microsoft 365 Copilot avec un compte personnel verront surtout lâ€™interface Ã©voluer ; Copilot Chat sera proposÃ© Ã tous les utilisateurs qui ne profitaient pas encore de cette fonction. Pour les comptes professionnels et scolaires, les changements seront nettement plus modestes. Ils concerneront principalement lâ€™apparence et la navigation. Microsoft a tout rÃ©sumÃ© dans le tableau ci-dessous :

Vous utilisezâ€¦ Ce qui va changer Microsoft Copilot avec un compte Microsoft personnel, ou avec une connexion Google ou Apple Vous basculerez vers une version mise Ã jour de lâ€™application Copilot. Vos conversations et vos contenus seront conservÃ©s. Lâ€™application Microsoft 365 Copilot avec un compte Microsoft personnel Vous constaterez quelques changements mineurs dans la navigation ainsi quâ€™une nouvelle icÃ´ne Copilot. Le chat Copilot sera disponible pour tous les utilisateurs. Microsoft Copilot et lâ€™application Microsoft 365 Copilot avec un compte personnel Vos conversations et contenus seront regroupÃ©s au sein dâ€™une seule application Copilot mise Ã jour. Les conversations, contenus et donnÃ©es resteront sÃ©parÃ©s selon le type de compte utilisÃ© dans lâ€™application. Microsoft 365 Copilot avec un compte professionnel ou scolaire Vous constaterez quelques changements mineurs dans lâ€™expÃ©rience utilisateur ainsi quâ€™une nouvelle icÃ´ne Copilot.

Cette rÃ©organisation implique plusieurs suppressions. Group Chat, Podcasts et Deep Research seront retirÃ©s de Copilot. Ã€ partir du 18 aoÃ»t 2026, les Group Chats seront transformÃ©s en conversations individuelles avec Copilot, tandis que Podcasts ne sera plus accessible. Deep Research sera Ã©galement retirÃ© de lâ€™application Copilot pour les particuliers Ã compter du 18 aoÃ»t. Microsoft prÃ©sente Researcher comme son alternative pour les abonnÃ©s Microsoft 365 Premium. Ces derniers pourront continuer Ã gÃ©nÃ©rer des rapports et analyses approfondis. Les contenus dÃ©jÃ crÃ©Ã©s resteront disponibles dans lâ€™historique des conversations pour les abonnÃ©s aux offres Microsoft 365 Personnel et Famille.