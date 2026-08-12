Pour Nova Lake, moins de cÅ“urs E ne rimerait pas forcÃ©ment avec moins de cache L3

Pour Nova Lake, moins de cÅ“urs E ne rimerait pas forcÃ©ment avec moins de cache L3

Pour Nova Lake, moins de cÅ“urs E ne rimerait pas forcÃ©ment avec moins de cache L3

Les premiÃ¨res fuites relatives aux processeurs Nova Lake remontent Ã plusieurs mois, mais les caractÃ©ristiques sâ€™affinent Ã mesure que lâ€™Ã©chÃ©ance approche â€” ce qui est somme toute assez logique. En tout cas, en ce mois dâ€™aoÃ»t, le divulgateur Jaykihn, qui semble au fait des petits secrets dâ€™Intel comme un concierge connaÃ®t ceux de son immeuble, ne prend pas de vacances. AprÃ¨s quelques clarifications autour dâ€™un APU au gros iGPU, il fignole ses augures pour les puces non-bLLC.

Pour les Core pas bLLC

bLLC nâ€™est pas la suite de la sÃ©rie Big Little Lies ou une obscure catÃ©gorie dâ€™un site pour adulte ; câ€™est le sigle de Big Last Level Cache, une caractÃ©ristique censÃ©e distinguer certains modÃ¨les Nova Lake en leur confÃ©rant, câ€™est on ne peut plus explicite, une faramineuse quantitÃ© de cache.

Ici, ce sont cependant les autres puces qui nous intÃ©ressent ; la classe moyenne des Core Ultra Series 4 en quelque sorte. Auparavant, en avril, Jaykihn avait rapportÃ© que les rÃ©fÃ©rences Ã©quipÃ©es de clusters dâ€™E-cores partiellement dÃ©sactivÃ©s seraient Ã©galement amputÃ©es de la portion de cache L3 affÃ©rente.

Finalement, il nâ€™en serait rien. Plusieurs puces privÃ©es dâ€™un cluster de quatre cÅ“urs E conserveraient la mÃªme configuration de cache L3 que leur variante entiÃ¨rement activÃ©e. En pratique, cela impliquerait 36 Mo de cache L3 pour les 8 + 12 + 4 (P / E / LP-E), mais aussi pour les 8 + 12 + 4 ; 18 Mo de cache L3 pour les 4 + 4 + 4, au mÃªme titre que les 4 + 8 + 4. Bref, vous avez compris lâ€™idÃ©e.

Update:



Single-cluster E-core cutdowns will retain the L3 cache configuration of the non-cutdown variant.



For example:

8+12+4 will have 36MB, alike 8+16+4

4+4+4 will have 18MB, alike 4+8+4



Lower SKUs are unaffected:

6+12+4 is still 30MB



This applies to Nova Lake -HX as well https://t.co/ymDQzpGmxc â€” Jaykihn (@jaykihn0) August 12, 2026

Configuration Informations prÃ©cÃ©dentes Informations mises Ã jour 8P + 16E + 4 LP-E 36 Mo 36 Mo 8P + 12E + 4 LP-E 33 Mo 36 Mo 6P + 12E + 4 LP-E 27 Mo 30 Mo 4P + 8E + 4 LP-E 18 Mo 18 Mo 4P + 4E + 4 LP-E 15 Mo 18 Mo 4P + 0E + 4 LP-E 12 Mo 12 Mo 2P + 0E + 4 LP-E 6 Mo 6 Mo

La source prÃ©cise que ce qu'elle dÃ©crit sâ€™appliquerait Ã©galement aux Nova Lake-HX, les processeurs mobiles haut de gamme de cette gÃ©nÃ©ration.

Rappelons que Nova Lake-S proposera jusqu'Ã 52 cÅ“urs CPU, grÃ¢ce Ã des modÃ¨les reposant sur deux dies de calcul. Ce sont toutefois les rÃ©fÃ©rences limitÃ©es Ã un seul die, donc Ã 28 cÅ“urs CPU, qui sont censÃ©es ouvrir le ouvrir le bal dÃ¨s le premier trimestre 2027. Un nouveau socket sera consacrÃ©, le LGA-1954.