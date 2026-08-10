Valve alerte ses clients européens après une fuite de données chez son logisticien

Si vous avez passé commande d’une Steam Machine ou d’un Steam Controller, et que vous résidez en Europe, Valve estime probable que les données liées à vos achats aient été compromises. En cause, une cyberattaque visant CEVA Logistics, le partenaire de Valve chargé de l’expédition du matériel sur le Vieux Continent. Ce prestataire a été attaqué entre le 29 juillet et le 1er août 2026 ; Valve a été informée de la situation le 7 août. Elle met en garde les clients concernés contre les risques d’être contacté par un maître-chanteur.

Pas la peine de changer votre mot de passe Steam

La fuite ne concerne heureusement pas les informations les plus sensibles. Les données de paiement, les mots de passe et les codes Steam Guard n’ont pas été exposés. Les pirates auraient en revanche récupéré les informations utilisées par CEVA pour assurer les livraisons : noms, adresses, pays, numéros de téléphone et adresses e-mail, mais aussi le type et le prix des produits commandés. Sachant que CEVA conserve ces données pendant 90 jours afin d’assurer le traitement des commandes.

C’est précisément cette combinaison d’informations qui inquiète Valve. Un escroc disposant du nom d’un client, de son adresse et du détail de sa commande peut facilement rendre un faux message beaucoup plus crédible. L’entreprise invite donc les personnes concernées à se méfier de tout e-mail, SMS ou appel mentionnant leur commande et semblant provenir de Steam, de Valve ou d’un transporteur. Les tentatives d’arnaque pourraient notamment prendre la forme d’une demande de paiement pour des frais de douane ou de réexpédition, d’une confirmation de livraison ou d’une invitation à se connecter à un prétendu portail afin de « vérifier » sa commande. Valve recommande de considérer ce type de sollicitation comme étant de facto frauduleuse, même si le message contient des informations personnelles exactes.

La firme redonne quelques règles de bon sens, du genre saisir soi-même l’adresse du site Steam dans son navigateur plutôt que de suivre un lien reçu par e-mail ou SMS. Valve souligne également que Steam Support ne demandera jamais un mot de passe ou un code Steam Guard. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de modifier son mot de passe Steam ou les paramètres de son compte à la suite de cet incident.

De son côté, CEVA a isolé les systèmes touchés, les a mis hors ligne et fait appel à des enquêteurs externes pour déterminer précisément ce qui a été dérobé et comment. Valve indique également avoir commencé à notifier les autorités chargées de la protection des données dans les pays concernés.

En résumé, c'est donc surtout une invitation à davantage de prudence dans les prochaines semaines. Les concernés ont normalement dû recevoir le mail qui relate tout ceci, mais au cas où, vous pouvez le consulter librement à cette adresse.