Le High-NA EUV, pas avant 2030 pour Samsung

Samsung Foundry risque dâ€™Ãªtre lâ€™un des derniers grands fondeurs Ã adopter la lithographie High-NA EUV. Dâ€™aprÃ¨s ZDNet Korea, le groupe sud-corÃ©en ne commencera Ã utiliser cette technologie quâ€™avec son futur procÃ©dÃ© de fabrication en 1 nm, attendu pour 2030 au plus tÃ´t.

Â© Samsung

Intel en avance sur son temps

Intel a Ã©tÃ© le premier fondeur Ã recevoir des scanners ASML de ce type. Depuis, lâ€™entreprise se prÃ©pare progressivement Ã la production Ã risque en 14A.

De son cÃ´tÃ©, TSMC prÃ©voit d'y avoir recours Ã partir de 2029. Le fondeur taÃ¯wanais estime quâ€™il peut maintenir son avantage concurrentiel grÃ¢ce Ã la technologie EUV Low-NA existante. Autrement dit, en lâ€™Ã©tat, le calendrier dâ€™adoption du High-NA ne reflÃ¨te pas vraiment la position des fondeurs dans la course aux nÅ“uds.

Cette rÃ©ticence, ou, pour le prÃ©senter de maniÃ¨re plus positive, cette volontÃ© de maximiser les capacitÃ©s de la lithographie EUV Low-NA, est notamment dictÃ©e par des considÃ©rations financiÃ¨res. Kevin Zhang, vice-prÃ©sident du dÃ©veloppement commercial chez TSMC, qualifiait le passage Ã la lithographie EUV High-NA Â« d'extrÃªmement coÃ»teux Â» en avril dernier. Factuellement, une machine Low-NA coÃ»te environ deux fois moins cher que les systÃ¨mes High-NA EUV haut de gamme. Et on ne parle naturellement pas de petites sommes : un scanner EUV High-NA avoisine les 400 millions de dollars. En acquÃ©rir plusieurs reprÃ©sente donc un investissement colossal, mÃªme ces mastodontes.

Jusquâ€™ici, TSMC sâ€™est donc abstenu. Samsung semble vouloir suivre la mÃªme stratÃ©gie et repousser lâ€™acquisition de machines High-NA aussi longtemps que les Ã©quipements Low-NA permettent dâ€™obtenir les gains recherchÃ©s.

Lâ€™alternative via la lithographie EUV Low-NA repose notamment sur la technique du multi-patterning, qui consiste Ã effectuer plusieurs passages avec une machine EUV pour graver un motif sur une mÃªme couche. Reste que cette mÃ©thode a aussi ses limites. Elle nÃ©cessite davantage dâ€™Ã©tapes de fabrication, ce qui augmente aussi les coÃ»ts et rÃ©duit la productivitÃ©. La multiplication des expositions reste Ã©galement un dÃ©fi technique, puisquâ€™elle complique lâ€™alignement des motifs et augmente le risque dâ€™erreurs de superposition.