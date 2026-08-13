Avec son Snapdragon C, Qualcomm vise les PC portables à 300 dollars

Proposer des ordinateurs d’entrée de gamme qui ne soient pas tarifés comme des modèles de milieu de gamme devient une gageure pour les marques. Mais, paradoxalement, le nouveau paradigme qui s’instaure fait germer des initiatives assez inattendues. Nous pensons notamment à Apple, qui a souhaité casser les prix avec son Neo. Pour y parvenir, la marque a réorienté une puce de smartphone, en l’occurrence l’A18 Pro.

Avec sa plateforme Snapdragon C, présentée succinctement pour la première fois fin mai, Qualcomm a eu la même inspiration. Mais la firme vise un positionnement tarifaire encore plus agressif. Elle fait miroiter des systèmes commercialisés à partir de 300 dollars, donc à un niveau nettement plus bas que celui des Snapdragon X Plus (ces derniers ciblaient plutôt des machines à 800 dollars). Les caractéristiques détaillées de cette plateforme Snapdragon C ont enfin émergé grâce à TH qui partage les dix pages de la doc.

De l’Arm à pas cher

Vous vous en doutez au regard du positionnement tarifaire, il ne faut pas s’attendre à une puce très puissante. Elle a vocation à gérer des charges de travail basiques pour des PC destinés aux étudiants ou aux familles. Schématiquement, ce sera la puissance d'un petit smartphone mis dans un ordinateur portable — ne misez pas sur cette puce pour jouer à l'exigeant Gears of War : E-Day en local ou gérer d'imposants LLM. Et bien sûr, l’ensemble relève de Windows on Arm.

En pratique, cette approche se matérialise par l'utilisation de cœurs CPU Kryo. Pas de cœurs CPU Oryon comme ceux qui animent les derniers Snapdragon X / Snapdragon 8 Elite, donc. Qualcomm promet jusqu’à 8 cœurs au mieux, dans une configuration 1 + 3 + 4, avec un cœur Kryo Gold (Cortex-A78 ; 256 Ko de cache L2 par cœur) capable de monter à 3 GHz, trois autres limités à 2,7 GHz et, enfin, un quatuor de cœurs Silver (Cortex-A55, 64 Ko de cache L2 par cœur) bloqués à 2 GHz, selon les informations de Notebookcheck. Pour le GPU, c’est un Adreno A643 cadencé jusqu’à 900 MHz. Enfin, Qualcomm n’a pas oublié la NPU Hexagon, destinée aux charges de travail d’IA plus légères.

La puce prend en charge jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR4x, LPDDR5 ou LPDDR5x, ainsi que du stockage NVMe en PCIe 3.0, de l’UFS 2.2/3.1 et un large éventail d’options de connectivité. Les configurations les plus accessibles se limiteront naturellement à 8 Go de RAM.

Vous l’imaginez, pour vanter les performances de son processeur, Qualcomm n’a pas choisi le Ryzen 9 9955HX3D en guise de concurrent. L’entreprise oppose plutôt son Snapdragon C au N250 Twin Lake d’Intel. Elle revendique des gains de performances significatifs sur tous les tableaux, de l’autonomie aux performances CPU ST/MT.

Des ordinateurs portables signés Acer, ASUS, HP et Lenovo basés sur cette plateforme Snapdragon C doivent prochainement faire leur apparition. Nous verrons alors ce qu’il en sera réellement des prix en boutique.