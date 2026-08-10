La série Ryzen AI 400 intègre deux intrus pas AI

Deux processeurs Ryzen viennent d'intégrer, en catimini, la famille des Gorgon Point, alias les Ryzen AI 400. Mais bien qu’ils arborent la même généalogie, ces nouveaux venus, baptisés Ryzen 5 439 et Ryzen 7 449, sont privés de la particule AI. Ce sont bien des Gorgon Point, nés des forges en 4 nm FinFET de TSMC et toujours membrés de cœurs CPU Zen 5 / Zen 5c ainsi que de cœurs graphiques RDNA 3.5, mais qui ont été dépareillés de leur NPU.

Des Ryzen d'un genre (re)nouveau

En dehors de cette ablation, ces deux Ryzen sont très proches de leurs frangins pour tous les autres attributs. Le Ryzen 5 439 possède six cœurs, dont trois en Zen 5 et les trois restants en Zen 5c, pour un total de 12 threads et 8 Mo de cache L3. Ses coeurs les plus costauds montent à 4,6 GHz, quand les plus faibles plafonnent à 3,3 GHz. Pour la partie graphique intégrée, c’est une Radeon 840M. Cet iGPU à quatre unités de calcul RDNA 3.5 peut aller jusqu’à 2,8 GHz.

Le Ryzen 7 449 possède quatre cœurs Zen 5 capés à 5 GHz, et quatre cœurs Zen 5c qui le sont à 3,4 GHz. C’est donc un huit cœurs / seize threads avec 16 Mo de cache L3. La puce jouit également d’une meilleure solution graphique que son comparse, avec une Radeon 860M. Huit unités de calcul RDNA 3.5 aussi capables d’évoluer à 2,8 GHz.

Dans les deux cas, la section « Capacité de moteur IA » est absente des pages officielles. Contrairement aux incohérences observées sur celles consacrées aux Ryzen 100, le hiatus semble ici bien volontaire, puisqu’il s’accorde avec le changement d’appellation. D'ailleurs, même l'image d'illustration a été adaptée aux nouveaux arrivants.

Pas d’indices quant aux causes de cette désactivation en l’état. Par ailleurs, pour le moment, ces deux processeurs se bornent aux ordinateurs portables ; ils n’ont pas de déclinaisons G / GE pour la plateforme AM5 comme d'autres Gorgon Point.