NVIDIA va relocaliser sa production de puces IA aux États-Unis

C’était une apparemment un préalable au maintien des expéditions de systèmes HGX H20 vers la Chine : le 14 avril 2025, NVIDIA a annoncé un vaste plan de relocalisation de sa production aux États-Unis. Comme l’indiquent le titre et le premier paragraphe du communiqué, cette décision va, à terme et pour la première fois de l’histoire, permettre de produire des supercalculateurs NVIDIA AI entièrement aux États-Unis.

Site de TSMC à Phoenix

Une production de masse d'ici un an

La société se donne entre 12 et 15 mois pour lancer la production de masse. Elle prévoit d’investir jusqu’à 500 milliards de dollars sur quatre ans dans des équipements et solutions liés à l’intelligence artificielle. Pour mener à bien ce projet, NVIDIA s’appuiera sur des partenariats stratégiques avec TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor et SPIL.

Plus concrètement, la fabrication et l’assemblage des produits se concentreront sur deux principaux pôles industriels. Les puces Blackwell seront produites en Arizona, dans l’usine TSMC située à Phoenix ; Amkor et Siliconware Precision Industries se chargeront de l'emballage et des tests. Les DGX Station et DGX SuperPOD seront élaborées au Texas : celles confiées à Wistron le seront à Dallas, celles réalisées par Foxconn à Houston.

NVIDIA entend exploiter ses propres technologies pour piloter ces installations. Elle prévoit d’utiliser la plateforme NVIDIA Omniverse pour la gestion des jumeaux numériques, et son modèle Isaac GR00T pour automatiser les lignes de production via des robots humanoïdes. La vidéo ci-dessous, mise en ligne il y a un mois, donne un aperçu des capacités de cet ouvrier du 21e siècle.

Jensen Huang a déclaré :

Les moteurs de l’infrastructure mondiale de l’IA vont être construits pour la première fois aux États-Unis. Le développement de la fabrication américaine nous permet de mieux répondre à l’incroyable demande — en constante croissance — en puces d’IA et en superordinateurs, tout en renforçant notre chaîne d’approvisionnement et notre résilience.

Cette décision s’inscrit bien sûr dans un contexte politique et économique précis. Sous l’impulsion de l’administration Trump, des droits de douane ont été instaurés pour inciter les entreprises à relocaliser leur production. Bien que l’application de ces taxes reste erratique pour le moment, le dessein est affirmé. Au-delà des 145 % de droits de douane sur les produits chinois, Taïwan est sous la menace d’une taxation à hauteur de 32 %.

La Maison Blanche n’a d’ailleurs pas tardé à saluer l’annonce de NVIDIA. Le titre du communiqué se passe de glose : TRUMP EFFECT: NVIDIA Leads American-Made Chips Boom. Pour finir, ajoutons qu'une rumeur récente a suggéré qu'Intel Foundry pourrait être amenée à produire les GPU des GeForce à l'avenir.