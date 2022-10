Impressionnante pour certains, décevantes pour d'autres (y'en aura toujours dans les deux camps de toute façon), la RTX 4090 aura en tous les cas su marquer les esprits d'une manière ou d'une autre via les nombreux tests - comme le nôtre - dont elle a fait l'objet. Cependant, vous aurez sans doute remarqué aussi que la carte a désormais déjà majoritairement disparu des étalages (voir le Neeed), les premières livraisons ont visiblement été liquidées rapidement et les prix en ont évidemment bien profité pour s'envoler dans la foulée. La demande en carte graphique serait toujours assez forte malgré tout, mais parce qu'il y a toujours complot à trouver quelque part, certains préfèrent penser que cette rareté serait avant tout orchestrée pour liquider en priorité les RTX 30. Quoi qu'il en soit, il se peut qu'il y ait de toute façon un peu moins de RTX 4090 en circulation dans les mois à venir si l'on en croit la dernière rumeur du jour...

En effet, selon les sources de Mydrivers, NVIDIA aurait décidé de convertir certaines des commandes de RTX 4090 en commandes de H100 ! Bien qu'issu de deux architectures différentes, Ada et Hopper respectivement, les deux puces sont d'une complexité relativement proche - avec 76,3 milliards de transistors et une taille de 608 mm² pour l'AD102 et 80 milliards de transistors et 814 mm² pour la GH100 - et surtout reposent tous deux sur l'exploitation du procédé N4 de TSMC. En ce qui concerne TSMC, on imagine que peu importe la puce à fabriquer sur ses lignes de production de classe « N5" et que réajuster la production dans le cadre d'une allocation donnée n'est pas trop problématique. Pour NVIDIA, il s'agirait donc de favoriser un produit « pro » vendu à plus de 10000 $ pièce et étant a priori potentiellement beaucoup (beaucoup) plus rentable.

Priorité à la production de cette belle bestiole très coûteuse ?

Cette information est évidemment bien difficile à vérifier et aucun des concernés n'a confirmé quoi que ce soit, il faut donc la prendre avec des pincettes comme toutes les rumeurs, mais il y a au moins un argument majeur en faveur de sa crédibilité : la volonté de NVIDIA d'apparemment urger ses livraisons de H100 (et d'A100) en direction de la Chine suivant les nouvelles restrictions sur l'exportation de GPU spécialisés imposées par les USA et vis-à-vis desquelles NVIDIA (et d'autres acteurs) a obtenu une période de grâce d'un an pour conclure ses affaires, ce qui se ferait donc visiblement dans l'urgence !

Cela dit, compte tenu de la façon dont la production de semiconducteur fonctionne et est gérée, une telle décision de réallocation n'aura normalement pas de conséquence immédiate et il est difficile d'anticiper si cela peut réellement avoir un impact notable sur la disponibilité de la RTX 4090 ces prochains mois. Qui sait, NVIDIA abordera peut-être le sujet lors de l'annonce des résultats de Q3 pour rassurer ses actionnaires... (Source : Mydrivers, via Tom's)