Alors que le 3e trimestre vient d'être bouclé et que les premiers résultats financiers sont communiqués ou vont l'être prochainement par les différents acteurs (comme AMD, qui a prévenu en avance que ça risque de piquer un peu), IDC y est allé de son état des lieux trimestriel du marché du PC préassemblé, dont les volumes sont toujours une bonne indication quant à la santé du commerce du PC de manière générale et des composants qui l'animent, les CPU et les cartes graphiques en particulier.

Pas de surprise, le segment s'est effectivement sensiblement tassé par rapport à l'année précédente, avec -15 % depuis Q3 2021. Néanmoins, il faut tout de même noter que Q3 aura été meilleur que Q2. Tous les constructeurs n'ont naturellement pas été à la même enseigne. HP aura été le moins performant du top 5 à la fois en matière de livraison et de part de marché, tandis qu'Apple a littéralement défié la tendance avec une croissance annuelle outrageusement positive, qui coïncide par ailleurs assez avec l'abandon des CPU Intel et l'introduction de ses SoC maison (le M1, M1 Ultra...) sur ce segment. Ce n'est donc pas (encore) la crise pour tout le monde... Du reste, Lenovo est toujours le numéro 1 de ce marché, et ce avec une avance relativement confortable sur ses concurrents.

Résultats du marché du PC, en millions selon IDC Livraisons Q3 2022 Parts de marché Q3 2022 Livraisons Q3 2021 Parts de marché Q3 2021 Croissance Lenovo 16,880 22,7 % 20,129 23, % -16 ,1 % HP 12,706 17,1 % 17,603 20,2 % -27,8 % Dell 11,963 16,1 % 15,184 17,4 % -21,2 % Apple 10,060 13,5 % 7,174 8,2 % +40,2 % ASUS 5,540 7,5 % 6,011 6,9 % -7,8 % Autres (MSI, Razer, GIGABYTE, Huawei, etc.) 17,103 23,0 % 21,218 24,3 % -19,4 % Total 74,252 100 % 87,319 100 % -15 %

Forcément, de tels chiffres n'ont pas de quoi plaire aux dirigeants et aux actionnaires de ces entreprises, surtout après deux ans de ventes assez exceptionnelles, et même record pour la plupart. Cependant, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, il est encore un peu trop tôt pour affirmer que les choses sont déjà revenues à la normale, puisque les volumes des livraisons de PC sont toujours au-delà des niveaux atteints avant la pandémie. Mais si la tendance devait se poursuivre, et elle devrait compte tenu de la conjoncture et des perspectives pas jojo, il est fort possible à ce que 2023 apporte des volumes beaucoup plus semblables à ceux de 2019, voire inférieurs.

Enfin, ces chiffres ne nous racontent pas tout non plus. Notamment, ils ne nous disent pas que les prix moyens de vente des PC desktop et mobile ont simultanément beaucoup grimpé depuis le début de la pandémie. Forcement, les constructeurs ne sont pas faits prier pour exploiter l'explosion de la demande et de la pénurie, jusqu'à atteindre une moyenne de 922 $ par machine début 2022. Ce chiffre a évidemment baissé depuis et le devrait logiquement encore compte tenu du gros ralentissement du marché et du besoin de liquider des inventaires bien remplis. (Source)