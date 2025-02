Framework dégaine son premier ordinateur de bureau, ainsi qu’un Laptop 12

Concilier la modularité d’un ordinateur fixe et la mobilité d’un ordinateur portable : c’était le projet initial de Framework avec sa première génération de Framework Laptop née en 2021. Lors d’un évènement Framework (2nd Gen) qui s’est déroulé hier, l’entreprise a, en partenariat avec AMD, dévoilé sa seconde génération de machines. Outre la mise à jour de l’un (le Framework Laptop 13) des deux modèles existants (l’autre est le Framework Laptop 16), la marque a étoffé son catalogue en ajoutant deux produits inédits. Le premier est le Framework Laptop 12 ; donc un rejeton plus petit, mais fidèle à la généalogie. Le second est plus inattendu, puisqu'il s'agit d'un desktop.

Une fois n’est pas coutume, ouvrons par la vidéo de l’évènement. Elle dure quasiment une heure.

Framework Laptop 13 2025

Commençons les présentations par les latpops. Les Laptop 13 sont dorénavant proposés avec des Ryzen AI 300. Les clients peuvent choisir jusqu’au Ryzen 9 HX 370. La carte mère offre deux emplacements pour de la RAM DDR5-5600 (jusqu'à 96 Go) et accepte un SSD PCIe 4 M.2 2280. Elle propose toujours quatre emplacements pour cartes d’extension.

La machine propose désormais du Wi-Fi 7. Elle exploite aussi un nouveau système de refroidissement (« une nouvelle structure de caloduc et un matériau d'interface thermique à changement de phase Honeywell PTM7958 »).

Enfin, l'ordinateur hérite d’un clavier « de nouvelle génération ». Celui-ci intègre une touche Copilot dans le cas des systèmes Windows 11 pré-construits. Surtout, « une nouvelle structure mécanique » doit empêcher les touches de vibrer lorsque les haut-parleurs du PC expectorent leurs décibels.

Les prix débutent à 1059 euros (Ryzen AI 5 340).

Framework Laptop 12

Le Laptop 12 est un 2-en-1 convertible de 12,2 pouces. L’entreprise le présente comme une alternative aux systèmes d’entrée de gamme qualifiés « de machines de bric et de broc, verrouillées, jetables, sous-puissantes » ; le définit comme étant son « produit le plus facile à réparer ».

L’écran est une dalle tactile en 1920 x 1200 dont la luminosité maximale avoisine les 400 cd/m². Pas de processeurs AMD à l’intérieur, mais des Intel Core i3 et i5 de 13e génération. Ces solutions autoriseront jusqu'à 48 Go de RAM, 2 To de stockage et le Wi-Fi 6E. Pour les châssis, cinq coloris seront disponibles. Framework fournira plus d’informations lors du lancement à la mi-2025.

Framework Desktop

Le premier ordinateur fixe de Framework est un système Mini-ITX d’un volume de 4,5 litres. Il exploite les processeurs Ryzen AI Max 300, nom de code Strix Halo. Ce sont les fameux APU gâtés de l’iGPU, initialement destinés au segment mobile.

Avec une puissance de 120 W voire de 140 W en Boost, Framework estime qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes dans un tel format. La société allègue que ce desktop permet de jouer en « 1440p à des jeux exigeants […] tout en restant silencieux et frais ». Selon Frank Azor, membre d’AMD, qui était présent sur scène au côté de Nirav Patel, PDG de Framework, a ajouté qu’avec le FSR et l’HyperRX, cet APU rivalisait avec des « cartes graphiques dédiées de classe 60-70 ».

La promesse de LAN Party

Le desktop de Framework utilise donc une carte mère mini-ITX, « avec des connecteurs ATX, un emplacement PCIe x4 et un large éventail d'E/S arrière (dont 2x USB4, 2x DisplayPort, HDMI et Ethernet 5Gbit) ». L’alimentation est un bloc « semi-personnalisé » de 400 W dans un facteur de forme Flex ATX. Enfin, le système de refroidissement, qui exploite notamment un dissipateur CPU avec des ventilateurs de 120 mm, a été « co-développé » avec Noctua et Cooler Master.

Bien sûr, les clients pourront toujours remplacer certains composants ou utiliser la carte mère pour la placer dans leur propre boîtier. Elle comprend deux emplacements PCIe NVMe M.2 2280 et supporte le Wi-Fi 7 via un module Wi-Fi RZ717. Ceux qui opteront pour le boîtier d’origine auront une certaine marge de manœuvre en matière d’esthétisme, via 21 tuiles en façade et des panneaux latéraux personnalisables.

Par contre, pour la RAM, la LPPDR5x est soudée à la carte mère. À ce propos, Framework justifie : « Nous avons passé des mois à travailler avec AMD pour trouver des moyens de contourner ce problème, mais nous avons finalement déterminé qu'il n'était pas techniquement possible d'utiliser la mémoire modulaire à un débit élevé avec le bus mémoire de 256 bits. La mémoire n'étant pas évolutive, nous avons délibérément fixé des prix plus raisonnables [pour les grandes capacités] que ceux pratiqués par d'autres marques. »

Le modèle de base, avec un Ryzen AI Max 385 et 32 Go de RAM, est disponible en précommande pour 1 279 euros. Une version plus haut de gamme avec un Ryzen AI Max+ 395 et 64 Go de RAM coûte 1 859 euros. Opter pour 128 Go alourdit carrément la facture à 2 329 euros.