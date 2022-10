Alors qu'AMD avait encore réussi à battre ses propres records financiers au trimestre précédent, tandis qu'Intel avait encaissé sa première (petite) perte depuis longtemps et que NVIDIA avait aussi essuyé son premier gros revers depuis un moment sans pour autant passer dans le rouge, voilà que l'équipe de Lisa Su doit à son tour avertir en avance les actionnaires des mauvais chiffres à venir ! En effet, le prochain chiffre d'affaires devrait rater de pas moins de 1,1 milliard de dollars l'objectif fixé au trimestre précédent ! Ouch.

La cause principale de ce retournement de situation « inattendu » est un marché du CPU « client » exceptionnellement faible. Celui-ci est parti pour dégringoler de 53 % depuis Q2 2022 et 40 % depuis Q2 2021, et deviendrait ainsi au passage en l'espace d'un seul trimestre le plus petit secteur d'activité en terme de revenu d'AMD, alors qu'il est traditionnellement le plus important.

En fin de compte, la nouvelle situation d'AMD ne fera que refléter celle de ses concurrents directs, en l'occurrence Intel et NVIDIA. Comme ces derniers, AMD aussi va désormais devoir accuser le coup d'un marché s'étant largement normalisé suivant la période de boom assez indécente dans le sillage de la pandémie, mais dont l'enthousiasme a maintenant aussi été sapé par plusieurs facteurs d'ordres économiques et géopolitique, comme la crainte d'une récession, sans oublier l'inflation. La demande n'est tout simplement plus là, mais les stocks chez les OEM sont toujours importants, ceux-ci cherchent donc avant tout à réduire significativement leurs inventaires et certainement pas à acheter du nouveau matériel, qu'il s'agisse d'ailleurs de CPU ou de GPU. En ce qui nous concerne, espérons que cela se traduira par de nouvelles baisses des prix...

Bon, il faut tout de même noter que l'évolution devrait rester largement positive pour les segments Embedded et Data Center avec de belles progressions des 2 côtés, et que le segment gaming s'en tiendrait au même chiffre qu'au trimestre précédent. De ce fait, malgré la contre-performance côté CPU mainstream, le chiffre d'affaires d'AMD pour Q3 est parti pour être toujours sensiblement supérieur à il y a 1 an, ce qui est tout de même déjà pas mal et souligne aussi bon nombre d'aspects positifs pour l'activité de l'entreprise en cette période de trouble. AMD dévoilera ses résultats définitifs le 1er novembre. À ce moment-là, AMD va aussi parler de ses attentes pour le reste de l'année. Mais qu'il s'agisse d'Intel, de NVIDIA ou d'AMD, il y a fort à parier que l'ambiance restera la même pour un petit moment.