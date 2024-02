NVIDIA complÃ¨te sa gamme RTX laptop avec deux cartes dâ€™entrÃ©e de gamme

Parallèlement à sa gamme de cartes graphiques GeForce, NVIDIA commercialise des GPU RTX sans suffixe ; ils étaient autrefois contremarqués Quadro. En début de semaine, l’entreprise a renforcé son entrée de gamme pour les PC portables avec deux nouvelles références, les RTX 500 et RTX 1000 Ada Generation.

Laptop NVIDIA RTX © NVIDIA

RTX 500 et RTX 1000, à ne pas confondre avec les RTX A500 et RTX A1000

Jusqu’ici, le catalogue s’étirait de la RTX 2000 Ada Generation à la RTX 5000 Ada Generation. Des cartes à ne pas confondre avec les RTX AXXX : celles-ci utilisent l’ancienne architecture de la société, à savoir Ampere.

La RTX 500 est d’ailleurs assez proche de la RTX A500. Elle conserve 2048 cœurs CUDA, 16 cœurs RT et 64 cœurs Tensor ; seulement ce sont les dernières générations. À l’instar de la RTX A500, la nouvelle venue n’embarque que 4 Go de GDDR6. La bande passante mémoire passe de 112 Go/s à 128 Go/s, ce qui signifie une vitesse mémoire plus élevée étant donné que l’interface mémoire reste de 64 bits. Enfin, côté puissance, le maximum est toujours fixé à 60 W, mais le seuil minimal est de 35 W contre 20 W pour la RTX A500.

La RTX 1000 est elle aussi une copie de la RTX A1000 6 Go : même quantité de cœurs (2560 cœurs CUDA, 20 cœurs RT, 80 cœurs Tensor) et de VRAM. La bande passante augmente, tout comme la consommation maximale qui bondit de 95 W à 140 W, soit tout de même 47 % de hausse.

En matière de performance, NVIDIA renseigne un bond générationnel assez significatif, notamment pour les charges de travail qui profitent des cœurs Tensor. L’entreprise évoque 56 TOPS pour la RTX A500, 147,4 TOPS pour sa descendante. Naturellement, ces nouvelles cartes exploitent le DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) et prennent en charge l’AV1.

Les premiers PC portables équipés de ces cartes graphiques seront disponibles au printemps prochain, soit entre le 20 mars et le 20 juin. NVIDIA liste quatre partenaires : Dell Technologies, HP, Lenovo et MSI. Les tarifs sont inconnus pour le moment, mais à titre indicatif, les stations de travail munies d’une RTX 2000 sont proposées à des prix compris entre 2300 et 3500 euros chez LDLC.