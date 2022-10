C'est aujourd'hui qu'Intel lance ses Arc 750 et 770 dans le grand plouf. Depuis une semaine, vous savez ce que valent ces GPU, qui ont fait de la RTX 3060 la cible à abattre. Le bilan est mitigé, c'est-à-dire que la puce en question est assez grosse et ne concurrence pas celles d'AMD et NVIDIA aussi grosses, mais plus performantes. Par contre l'approche du ray tracing est plus efficace que celle d'AMD, et pour un premier jet depuis des lustres, ce n'est pas si mal. Beaucoup ont essayé de pénétrer ce marché et s'y sont cassé les dents dès le premier modèle sorti. Au contraire de l'A380 qui a été loupé aussi bien dans la forme que dans le contenu, les Arc A770 et A750 arrivent ce jour dans le commerce.

ASrock avait manifesté des envies d'Arc, de même que Gunnir. Nous n'avons que peu, voire pas du tout, de nouvelles des autres marques. Intel sortira ses Limited Edition, ASRock aura a minima deux modèles appartenant à des séries qui ont déjà été utilisées pour des Radeon. Voici, ci-dessous, la grosse A770 Phantom, avec un ventirad triple slot vraiment costaud, il devrait permettre des fréquences peut-être plus poussées que les préconisations d'Intel, et offrir un boost de performance tout en conservant un silence de fonctionnement appréciable et des températures sous contrôle.

L'A750, quant à elle, glisse sur la gamme Challenger, double moulin de type axial, on peut dire qu'elle ressemble dans son style général à la Limited Edition d'Intel. Là aussi, elle semble avoir été construite avec soin, en même temps ce type de GPU ne requiert pas des compétences folles pour dissiper les 225 W de son TGP officiel. Guettez les boutiques, car il devrait y en avoir peu, mais il faut lire notre article avant pour bien cerner les cartes et leur potentiel ! (Source)