Avec un retour à la normale sans y être complètement quand même, il est plus facile de trouver de bonnes affaires. Si vous optez pour une GeForce, ça reste compliqué étant donné le nombre titanesque de modèles, de références, sans oublier la rotation des offres. Vous avez l'outil Neeed en haut de page sur le site, qui se met à jour très régulièrement, mais il reste imparfait puisque les revendeurs modifient leurs pages et parfois leurs URL plus vite que le temps que prend Pascal pour poser une pêche dans la cagette, c'est dire s'ils dégainent vite !

NVIDIA, toutes les semaines, le jeudi à 15h, met à jour sa nouvelle page qui recense les meilleures offres sur quelques produits, évidemment verts comme une bonne pomme Granny. Par contre, ça ne traine pas, en général, surtout sur les cartes graphiques en bas d'offre, type RTX 3060, elles ne restent pas longtemps au catalogue chez les revendeurs à ce prix. À titre d'exemple, on trouve cette semaine une RTX 3060 à moins de 440 €, cartes que l'on payait au plus fort quasiment 800 € il y a 3 à 4 mois. Ça complète le Neeed donc, sans le remplacer, ne serait-ce pour le renouvellement bien plus long, hebdodromadaire madaire. Vous y trouverez des cartes plus huppées, des configs complètes, et c'est bien parce que les prix diminuent qu'il faut bien fouiller la toile à la recherche de la meilleure offre.

Surtout qu'avec les prochaines générations qui s'annoncent plus énergivores, plus performantes également sans que l'on connaisse le ratio perf/watt, beaucoup de personnes équipées de petits blocs peuvent lorgner sur ces cartes-là, tant qu'il y en a et à prix correct, pas canon faut pas déconner, mais correct oui.