Rumeurs everywhere ! kopite7kimi s'est lâché en ce mois d'avril. Selon lui, NVIDIA réserverait une révision de Lovelace pour un type de carte graphique. C'est ainsi que la RTX 4070 récupèrerait l'AD104, avec 12 Go de GDDR6 et un TGP de 300 W. La RTX 4080 passerait sous l'AD103, avec 16 Go de GDDR6X, avec un TGP semblable à GA102, donc on peut penser 450 W maxi comme celui de la RTX 3090 Ti. Enfin, la RTX 4090 prendrait l'AD102, avec ses 24 Go de GDDR6X, et son TGP de 600 W. Toutes ces cartes utiliseraient le connecteur 16 pins spécial créé pour encaisser des consommations plus fortes sans multiplier les câbles à outrance.

Mais la même source affirme que NVIDIA serait en train de plancher sur une autre carte qui utiliserait l'AD102. Étant donné qu'il affiche 48 Go de GDDR6X à 24 Gbps, 2 prises 16 pins (comme sur la RTX 3090 Ti de Galax), et un TGP de 900 W, on peut penser légitimement que les verts bosseraient sur une version "TITAN" de Lovelace, HOPPER étant réservé au marché pro avec les tarifs et technologies qui lui sont propres. Par le passé, les TITAN remplissaient bien ce rôle de "cul entre deux chaises", celui que tiennent les RTX 3090 et 3090 Ti mais avec un nom pas bien choisi. En effet, NVIDIA les définit comme étant des cartes pour bosser, et déclare la RTX 3080 Ti comme étant la meilleure carte gaming du catalogue.

Il semble que les prochaines générations vont consommer, c'est le prix à payer pour avoir des perfs de malade. Et si la RTX 3090 Ti servait de test pour commencer à influencer les clients sur cette inflation à venir ? Si les projecteurs font un focus sur NVIDIA en ce moment à ce sujet, on ne voit pas comment AMD échapperait aux mêmes contraintes, même avec un design MCM. Alors qu'on pensait que les blocs d'alimentation à forts wattages étaient surfaits, ils risquent de revenir à la mode bien vite !