En général, surtout après une pénurie comme on en a connu une, et avec les prix de voyous qu'on s'est mangés, il est facile de s'apercevoir à un retour arrière. Autre généralité sur les baisses, elles sont en général plus faibles sur les cartes en bas de gamme, et plus fortes sur les cartes haut de gamme. Depuis des semaines, on assiste à ce phénomène, on constate que les RX 6900 XT, 6700 XT, RTX 3090/3080 Ti/3080 10 et 12 Go, ainsi que les autres passent sous des prix qu'on pensait impossibles il y a 3 mois. Il suffit donc de regarder les flagships pour comprendre.

On a eu des RTX 3090 de 2400 à 3500 €, et pour en acheter une, il fallait être, soit en manque de carte suite à une panne, soit culotté compte tenu du prix. Il y a un mois, nous avions déniché la première RTX 3090 custom à tout juste moins de 2000 € chez RDC, un modèle signé MSi Ventus 3x. Avec le Neeed, il ne vous aura pas échappé que nous avons encore franchi un gap. La RTX 3090 FTW3 se paye l'honneur de passer sous les 1900 €, toujours chez la même enseigne. Tout ça est un signe que ça chute, et que malgré le report de la nouvelle révision de l'Ethereum, et malgré le petit rebond des cryptomonnaies fin mars début avril avec rechute derrière, tout cela pourrait nous amener à une normalisation des prix aux MSRP dans quelques semaines. Surtout que plus le temps passe, et plus Lovelace et RDNA 3 se rapprochent, rendant finalement l'achat actuel pas franchement prioritaire. Les gens pourraient reporter leur achat pour la fin d'année, ce serait la baisse de la demande (les stocks sont gros et permanents aujourd'hui) conjuguée avec la promiscuité de la next gen qui rendraient les cartes actuelles plus compétitives financièrement. Il faut dire qu'elles ont plus que participé à enrichir diablement AMD et NVIDIA quasiment tout le long de leur vie commerciale, et ce depuis le premier jour !