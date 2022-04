Alors que la Steam Deck se perfectionne au fil des mises à jour (la dernière, majeure, a été acclamée par la critique pour ses nouvelles fonctionnalités), nous devons garder à l’esprit que Valve est loin d’être la première firme à se jeter dans les consols au facteur de forme réduit. En effet, outre les consoles portables — suivez mon regard vers la PSP et la Switch — orientées 100 % jeux, d’autres boites, souvent chinoises, se sont aventurées dans le domaine des machines portatives de jeux. Citons notamment GPD et Aya, dont la Neo (« Tu es dans la matrice… ») s’est déjà frayée un chemin jusqu’à notre Comptoir.

Bis repetita aujourd’hui, avec la Aya Neo Air : troisième-née des Aya Neo après la Next et son Ryzen 5820U, la belle fait parler d’elle avec des clichés de profils ventant son design léché (repris de la Switch Lite) et son poids mini de 420 grammes. Un avantage de taille pour un appareil mobile, tant que cela ne s’effectue pas au détriment des performances… desquelles rien ne fuite encore. Selon toute logique, il serait question d’un APU Ryzen calibré sur 12 W appartenant à la série 5000, avec son iGPU Vega et la bonne vieille DDR4 des familles. Vu le positionnement tarifaire, le choix se justifie (surtout accompagné d’un écran 1080p OLED de 6"), même si l’on aurait amplement préféré y voir la série 6000 avec son RDNA2… Tant pis !

Nintendo Switch contre Aya Neo Air: un encombrement similaire

Reste que la belle sera livrée avec Windows, certes davantage couteau suisse qu’une surcouche Linux dédiée au jeu, mais pas vraiment adaptée à un écran de si petite taille. Rajoutez un prix qui risque de piquer sévèrement — surtout, une fois de plus, comparée aux performances du Steam Deck — et un SAV inconnu en France, et voilà une curiosité certes appétissante, mais à laquelle il vaudra mieux y réfléchir sérieusement avant de mettre la main au portefeuille ! (Source : MiniMachines)

Quand Nicolas découvre les transitions sur Première Pro