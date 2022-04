AMD avait annoncé ses Ryzen 6000 Zen 3+ (aka Rembrandt) et de nouvelles Radeon RX 6000M lors du CES en janvier dernier, une vague de renouvellement bienvenue pour mieux affronter la nouvelle offre Intel en particulier sur le marché de l'ordinateur fin et transportable. Néanmoins, alors que le mois de mai se pointe (déjà !), force est de constater que les dernières nouveautés d'AMD ont été très peu adoptées sur le terrain depuis leur présentation officielle.

Selon Computerbase, il n'y aurait à ce stade que 11 références de notebooks disponibles sur le marché équipés d'un des nouveaux CPU - 8 chez ASUS, 1 chez Razer, 1 chez Lenovo et 1 chez Alienware. Ça ne fait pas vraiment beaucoup... C'est d'autant plus surprenant que les APU Ryzen 6000H(S/X) ne manquent pourtant pas d'arguments face à l'offre Alder Lake mobile, autant sur le plan des performances (avant tout en monotâche, moins en multitâche, certes) que de la consommation, AMD ayant beaucoup travaillé sur ce dernier point et introduit bon nombre d'améliorations pour des résultats a priori plutôt impressionnants avec l'autonomie des batteries. En somme, du positif pour les constructeurs, mais aussi les utilisateurs, fussent-ils travailleurs ou joueurs. Et pourtant, personne ne semble se presser pour s'en servir, hormis peut-être ASUS.

Pour ce qui est des Ryzen 6000U, c'est encore pire, l'ensemble de la gamme est à ce jour encore complètement absente du marché au détail ! Un constat qui vaut aussi pour les dernières Radeon RX 6000 mobiles. S'il vous sera possible de trouver quelques rares machines embarquant une RX 6700S ou RX 6800S, aucune des RX 6000S (RX 6x50S) semble n'avoir déjà trouvé son chemin vers les étalages en magasin...

Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cela ? Contrairement à Intel qui gère ses propres usines et dispose à présent visiblement de suffisamment de capacité de production pour pouvoir prétendre à fabriquer pour les autres, AMD dépend essentiellement de TSMC, et on sait très bien que celui-ci a depuis un bon moment du mal à satisfaire tout le monde et encore moins dans les délais habituels. Il n'est donc pas difficile d'imaginer que ça bloque un peu de ce côté-là, certainement beaucoup plus que du côté des assembleurs/OEM (mais eux aussi doivent faire face à certaines contraintes d'approvisionnement). Les ambitions d'AMD seraient-elles un poil trop en décalage par rapport aux moyens à disposition chez TSMC ? Peut-être. Annoncer des trucs, c'est chouette, mais si derrière il n'y a rien ou pas grand-chose, à quoi bon ? En tout cas, ce n'est visiblement pas ça qui a empêché AMD d'annoncer récemment les versions Pro de ses derniers APU de série H et U... Bon, tout cela n'est évidemment que spéculation, AMD n'ayant à ce jour rien communiqué à ce sujet.