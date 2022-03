STALKER 2 n'y arrivera peut-être finalement jamais. Souvenez-vous, il avait été la victime d'une affaire de licence, avant de disparaitre des radars. Puis Microsoft a repris les choses en main, et le développement a pu reprendre après pas mal d'années d'errements. Le titre devait arriver en avril prochain, avec l'Unreal Engine 5, quelle plus belle revanche pour un jeu attendu, et le premier à inaugurer ce moteur au potentiel gigantesque ? Les développeurs, ayant besoin de temps, avaient décidé de le reporter massivement au 8 décembre 2022.

Mais les évènements récents ont eu raison du titre. En effet, GSC Game World étant basé à Kiev, vous comprendrez que l'urgence est que chaque membre de l'équipe puisse sauver sa peau et celle de ses proches, et éventuellement s'organiser pour une résistance qui devrait poser de réels soucis aux desseins de Poutine. Cela montre la brutalité d'une vie, à quel point ce que vous pouvez penser comme acquis, la liberté des populations à disposer de leurs choix et de leur liberté de parole, peut être totalement remis en cause vitesse V.

GSC GameWorld reprendra le développement une fois la victoire de l'Ukraine actée, ce qui pourrait ne pas arriver compte tenu du déséquilibre militaire entre les deux nations. Quelle drôle d'époque quand même...