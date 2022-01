Quoi ? Nous apprenons dans l'oreillette que STALKER 2 est repoussé ! Il faut dire que nous ne sommes pas à une contrariété près avec cette saga. Pour autant, il convient de poser les bases réflexives avant de céder à la panique, puisqu'au final il n'y a aucune raison de paniquer, en tout cas si vous le faites, ça ne nous regarde pas, épicétou. Après des années d'errements, et même de fausses rumeurs avec un faux compte Youteub, le jeu a été déclaré vivant il y a presque deux ans par le Twitter de GSC World. Nous sortions d'une période très méfiante à l'égard de la communication du jeu, aussi nous restions sur nos gardes.

Puis on nous a promis que le titre moulinerait sur l'Unreal Engine 4, avant d'apprendre cet été, par la plume des développeurs, qu'il était en réalité exploité par l'Unreal Engine 5. Avec ses technologies Lumen et Nanite, nous nous attendons à une claque visuelle et immersive, étant donné qu'une partie de l'ambiance des jeux originels provenait de ces éclairages justement, dans ce monde post-nucléaire. Enfin, pour montrer que ce n'est pas une blague, Microsoft a même acheté l'exclusivité, ce qui a donné des ronds aux développeurs, et achevé de les motiver comme jamais.

Le titre était attendu le 28 avril prochain, et finalement, il n'en sera rien. Les développeurs disent avoir besoin d'encore 6 à 8 mois de plus, c'est la raison pour laquelle la nouvelle date retenue est le 8 décembre, pim, en plein dans le groove des fêtes de fin d'année. Pour toutes ces raisons, nous attendrons le jeu, sans penser qu'il n'arrivera jamais, et ça fait toute la différence !