Elex 2, le RPG monde ouvert de Piranha Bytes, est arrivé il y a quelques jours. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est la suite d'Elex, ce qui est surprenant, mais on lui reconnait une certaine touche vintage dans sa gestion. Il faut dire que le studio qui l'a développé n'est autre que celui qui a créé les Gothic puis Risen, et c'est donc dans la lignée de ses créations passées avec ce gameplay et ces graphismes un peu d'un autre temps. C'est le Genome Engine qui anime le titre, manifestement les scientifiques n'ont pas trouvé ou séquencé tous les gènes du Genome pour en faire quelque chose de très beau. Dommage, ce RPG action avait du potentiel.

GameGPU a fait son classique test. Ce qu'il en ressort, c'est que non seulement le jeu n'est pas très beau, mais en plus il est mal codé. Pour comprendre cela, trois valeurs suffisent à illustrer le fond du problème. En Full HD, détail maximal -sur un jeu pas transcendant visuellement - la RTX 3080 Ti est à 85 ips, la RX 6900 XT est à 65, et la GTX 1070 est à 37. C'est la définition la plus basse et la plus répandue qui offre ces chiffres faméliques. Est-il besoin d'en dire plus ? Oui, en UHD, personne ne dépasse les 50 ips, tout le monde est en dessous, et avec un gros lot qui oscille autour des 40/30/20 ips.

Au final, si vous jouez à ce jeu, c'est en connaissance de cause. Ce n'est pas surprenant puisque Piranha Bytes a toujours été critiqué pour ça dans ses licences passées, et il n'a pas changé de méthodologie pour franchir le cap tant attendu chez lui. Dommage.