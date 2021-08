L'Unreal Engine 5 a l'air très prometteur. Depuis des mois, les démos qui en sont faites sont toutes intéressantes, et assez bluffantes. Il faut dire qu'elles sont réalisées par une équipe qui a le sens de la mise en scène, c'est le studio The Coalition, derrnière la série des Gears of War depuis l'épisode 4. Sans l'avoir dit, on se doute que le prochain Gears moulinera sur ce moteur dernière génération, mais il n'y aura pas que lui. Dans l'immédiat, et c'est une petite surprise, c'est STALKER 2 qui va basculer sur ce moteur. Pourtant annoncé sous Unreal Engine 4, dont la version 4.27 fait les beaux jours de nombreux jeux, le titre revenant de GSC passé sous giron Microsoftien pourrait donc impressionner.

Et ce d'autant plus qu'avec les technologies Lumen (éclairage d'illumination globale à tendance sado masoraytracée), et Nanite (des décors et éléments lardés de polygones, mais ne bouffant que peu de ressources en regard de ce qui est affiché), le jeu a du potentiel. Son univers, son histoire à type Arlésienne, et sa base solide de fans moulinant toujours sous les 3 titres STALKER, sans oublier le support et les brouzoufs de la Raymonde font que ce jeu ne devrait pas avoir un autre destin que du succès, à moins que les devs loupent le truc. Il est prévu pour avril 2022, ça signifie que d'autres annonces du genre pourraient être faites en faveur du moteur UE5, que devient le CryENGINE ?