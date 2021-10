C'est l'avantage du PC, puisqu'il doit y en avoir un ! Le prix des jeux est moins urticant que sur console, et les plateformes de distribution sont souvent sujettes à des périodes de ristourne. Jusqu'à la fin de l'année, si jamais vous vous demandiez, Steam va subir 3 moments propices au craquage, vous permettant de rajouter 10 jeux pour le prix d'un, tout en sachant que vous n'y jouerez quasiment jamais, ou pas à tous. C'est ainsi, la dématérialisation et ses effets pervers !

Ainsi, pour Halloween, vous pourrez raquer sans compter du 28 octobre au 1er novembre. Mais du 24 au 30 novembre, vous aurez les ventes d'Automne. Et si jamais ça ne suffisait pas à votre bonheur, ou que vous attendez de toucher les étrennes de tata Jeanine, vous pourrez toujours vous rattraper sur les soldes d'hiver du 22 décembre au 5 janvier. D'ici là, de gros titres seront lancés, et il se pourrait qu'ils bénéficient aussi de prix plus attractifs. À vos marques, économisez ? Pétez un boulard ! (Source PCGamer)