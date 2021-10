Alors que c'est d'ici peu qu'Intel dévoilera les prix de sa gamme Alder Lake lors de son salon Innovation, il se pourrait qu'il ait été devancé par quelques fauteurs. Et pour le coup, les 6 puces qui inaugureront le bal ont également leurs caractéristiques, ce qui nous permet de voir comment le géant va se comporter, s'il va rester "correct", c'est-à-dire dans les tarifs de Rocket, ou s'il va faire payer la nouveauté comme à sa plus "belle" époque. Pour commencer, regardons tout ça de plus près :

CPU C / T L2 + L3 (Mo) Fréquence BASE E/P en (GHz) Frequence Turbo Max E/P en (GHZ) Turbo BOOSt 3 (GHZ) iGPU Frequence RAM RAM TDP / TDP Max (W) Prix / 1000U i9-12900K 8P+8E/24T 14+30 2.4 / 3.2 3.9 / 5.1 5.2 UHD 770 DDR4 3200

DDR5 4800 128 Go 125 / 241 589 $ i9-12900KF 8P+8E/24T 14+30 2.4 / 3.2 3.9 / 5.1 5.2 Rien DDR4 3200

DDR5 4800 128 Go 125 / 241 564 $ i7-12700K 8P+4E/20T 12+25 2.7 / 3.6 3.8 / 4.9 5 UHD 770 DDR4 3200

DDR5 4800 128 Go 125 / 190 409 $ i7-12700KF 8P+4E/20T 12+25 2.7 / 3.6 3.8 / 4.9 5 Rien DDR4 3200

DDR5 4800 128 Go 125 / 190 384 $ i5-12600K 6P+4E/16T 9.5+20 2.8 / 3.7 3.6 / 4.9 Rien UHD 770 DDR4 3200

DDR5 4800 128 Go 125 / 150 289 $ i5-12600KF 6P+4E/16T 9.5+20 2.8 / 3.7 3.6 / 4.9 Yapa Rien DDR4 3200

DDR5 4800 128 Go 125 / 150 264 $

On notera que tous les CPU ont 20 lignes PCIe, dont on sait que 16 sont à la norme 5.0 pour le GPU, 4 norme 4.0 pour un SSD. Intel fait une bonne démarcation entre ses 3 familles de CPU, l'absence d'iGPU faisant tomber la note de 25 $. Les prix ne sont donc pas affreux comme on aurait pu l'imaginer, il faut dire que la concurrence est toujours coriace avec AMD et ses Ryzen 5000. Par ailleurs, le 12600K et 12600KF représentent un choix intéressant, puisque situés tous les deux sous le MSRP du Ryzen 5 5600X qui est de 299 $. Le 5800X avec son MSRP de 449 $ va se retrouver face au 12700K qui est moins cher, tandis que le 12900K avec ses 589 $ va se retrouver proche du 5900X qui est moins cher de 40 $, mais loin du 5950X et ses 799 $. Pour autant, les perfs pour l'instant qui sont connues montrent un 12900K plus en rapport direct avec le 5950X que le 5900X. Les tests arriveront la semaine prochaine, aussi nous serons fixés sur le nouvel échiquier des performances. (sources diverses)