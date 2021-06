Selon Digitimes Asia, ASRock serait très optimiste pour les performances et les ventes de cartes graphiques de son 2e trimestre (après un 1er déjà bien sympathique), grâce à une forte demande en carte graphique, pour des PC et des serveurs, en dépit du manque de composants de « première nécessité » et d'une réduction des prix des cartes graphiques dans la foulée d'un tassement de la demande sur le marché du minage en Chine.

On rappelle que le minage a traversé une grosse période de bouleversement dans le pays, forçant (ironiquement) certaines grandes fermes de minage à se délocaliser, tandis que les plus petits joueurs pourraient à terme être forcés d'arrêter leurs opérations. D'un autre côté, le constructeur aurait aussi affirmé qu'il s'attend a une amélioration de l'approvisionnement de GPU AMD — on rappelle ici qu'ASRock ne fait pas de NVIDIA — grâce à une augmentation de la production de wafers (indispensables pour la production de tous les semiconducteurs).

Comme Mulder, on veut y croire !

Ce serait évidemment une bonne nouvelle et l'on aimerait forcément beaucoup y croire, mais on attendra tout de même de voir la chose se matérialiser en magasin (et sur le Neeed) pour y croire... Il ne faudrait pas oublier que les mineurs ne sont certainement pas les seuls coupables de la pénurie, puisque « seulement » 700 000 GPU, soit 25 %, vendus sur le premier trimestre auraient été absorbés par ce marché, en sachant que les cartes CMP de NVIDIA sont incluses dans le chiffre. On ne le répètera jamais assez, les problèmes sont également à chercher ailleurs, du côté de la production et de l'approvisionnement de tous les semiconducteurs basiques, complexes, petits et grands indispensables à tous les objets vaguement électroniques et smarts, sans oublier que la crainte initiale d'une pénurie avait aussi contribué à faire gonfler les commandes, sans que celles-ci fussent nécessairement en adéquation avec la demande immédiate.

Bien entendu, on ne peut que souhaiter que le pire est déjà derrière nous, ou à défaut sur le point de l'être, une accalmie de la demande liée au minage sera déjà une bonne chose, mais ne résoudra pas tout non plus. Pour finir tout de même sur une bonne note, les derniers relevés des prix de vente sur le marché de la carte graphique d'occasion réalisés par Tom's Hardware ont révélé une nouvelle tendance à la baisse, même si l'on reste encore largement à des niveaux records et abusifs, on ne peut qu'espérer que cette courbe se confirme sur les mois suivants et se fasse durable...