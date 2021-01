Vous le savez bien, et vous le subissez peut-être : 2020 aura autant marqué par sa singularité sanitaire que l'implosion de la logistique mondiale nécessaire à faire tourner les économies spécialisées de ce bas monde, résultant en une pénurie mutli sectorielle, et en particulier celui des composants électroniques. Il faut dire que ce dernier, entre processeurs de nouvelles générations, fondeur(s) historique(s) en mode raccrochage de branche (ce troll gratuit vous est offert par le Comptoir), la 5G, les consoles next gen, les équipements liés au télétravail, la demande n'aura jamais été si forte auprès des chaines de production, qui pour certaines auraient mal entamé le virage des wafers en 300nm. Sans parler des intelligences politiques dont vous pouvez voir tourner l'un de ses fiers représentants dans notre logo changeant, aggravant de plus belle le contexte. Et clairement, il est peu probable que la situation retrouve un niveau normal avant plusieurs mois.

Un théâtre casse-nouilles ubuesque qui conduit naturellement, loi du marché oblige, à une augmentation des prix sur toutes les strates de la chaine et en particulier côté production. Et qui dit demande > offres, dit appétits aiguisés, escroqueries et autres joyeusetés face à des consommateurs bien trop impatients (surtout si c'est pour faire du bêta test sur cyberpunk 2077, c'est bien fait pour vous !). Notez qu'à ce jeu, les gouvernements n'en sont pas en reste avec certains comportements indignes de temps de guerre. Bref, en pour ce qui nous concerne, il s'agit nos amis les scalpers.

Nous avons pu lire à de multiples reprises au travers des ragots des frustrations certaines sur l'impossibilité de mettre la main sur des CPU et surtout GPU de dernière génération, ainsi germait l'idée de pouvoir retrouver dans un seul endroit – consultable gratuitement – un état des stocks rafraichis environ toutes les 5 à 30 mn en fonction des possibilités techniques ; le tout saupoudré d'une petite note de Comptoir. Vous y retrouverez ainsi les principales boutiques web de l'hexagone, même si à cette heure il nous est impossible d'y faire figurer la variante FE par exemple chez NVIDIA.

Plus important, vous pouvez définir des alertes mail ou par notification pour vous prévenir du passage en stock d'une référence, éventuellement dans une fourchette de prix donnée. Nous historisons également via cet outil les tarifs relevés chez les marchands pour en présenter l'évolution (ou voir le délire de certains...). Bien sûr il s'agit ici d'une version estampillée 1.1, présentant très probablement des bugs et des améliorations en nombre à apporter à commencer par une gestion plus fine pour les utilisateurs de leurs alertes / notifications, un formulaire de contact / suggestion, une amélioration des performances de l'outil... Bref, ce n'est ni le travail qui manque, ni les idées. Des choses qui se feront en fonction du succès ou non du neeed. Maintenant si vous souhaitez faire la nique aux scalpers, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Last, but not least, un grand merci à Jérôme Court-Payen, initiateur du projet, avec qui nous avons cravaché sévère ces derniers jours pour apporter une cure de croissance accélérée au projet.