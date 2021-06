La plupart d'entre nous se souviendront encore des frictions entre les fabricants de disques durs et leur clientèle pour cause de disques durs SMR disséminés dans des gammes majoritairement constituées de références PMR. C'est suivant cette affaire que Western Digital avait notamment introduit la gamme WD Red Plus, dans un élan « forcé » de transparence. WD n'avait évidemment pas été le seul a se faire pointer du doigt, Seagate et Toshiba aussi étaient concernés dans une certaine mesure, mais il fut clairement le constructeur a avoir été le plus placé sous le feu des projecteurs. Il a aussi fait l'objet de plusieurs class actions dans la foulée, dont l'une au moins a récemment été rejetée.

Par contre, une autre devrait prochainement toucher à sa fin si le règlement négocié et proposé par les plaignants est accepté par le tribunal compétent. Les termes négociés prévoient la mise en place d'un fond de 2,7 millions de dollars, tout d'abord pour dédommager entre 4 et 7 $ par disque dur acheté pour chaque plaignant(e), sans avoir besoin de posséder de preuve d'achat. Chacun(e) pourra aussi prétendre à un dédommagement de 72,24 à 152,99 $ — des chiffres néanmoins difficiles à estimer, les prix des disques durs n'étant pas fixes, encore moins ces derniers temps — par disque dur, ce qui correspondra au mieux à 85 % maximum du prix d'achat.

En sus, le règlement prévoit aussi l'obligation pour Western Digital d'afficher clairement la technologie du disque dur sur l'emballage et sur son site internet, mais celle-ci est uniquement valable pour les quatre prochaines années. Néanmoins, on rappelle que le constructeur a déjà pris les mesures nécessaires depuis l'apparition des WD Red Plus et on doute un peu que le fabricant prenne le risque de le rechanger à l'avenir. Enfin, espérons-le. Une petite victoire pour la transparence ? (Source)