Contrairement à l'année précédente où le salon avait simplement été annulé, le Computex 2021 fera toujours fi d'un événement physique, mais offrira néanmoins une tribune virtuelle aux grandes marques du monde du hardware informatique. Parmi elles, les inévitables comme NVIDIA, AMD et Intel, mais pour quel programme ?

AMD avait été la première des trois à fixer son rendez-vous avec le public et la date à retenir sera celle du 1er juin pour la Keynote avec la PDG Dr. Lisa Su en personne ! Le constructeur a confirmé que son intervention fera la part belle aux intérêts des joueurs et des utilisateurs dits « enthusiasts », avec du blabla sur le high performance computing et ses solutions graphiques conçues pour ce public en particulier. On ne sait pas encore s'il sera question de lancer de nouveaux produits ce jour-là, mais ce serait évidemment l'occasion rêver de le faire, d'autant plus que bon nombre de nouveautés sont toujours en attente chez AMD.

On pensera tout d'abord aux nouvelles Radeon RX 6000M pour les machines portables, un événement potentiellement marqué par un partenariat avec Razer. Et pourquoi pas l'introduction des Threadripper Zen 3, aka Chagall, pour le segment HEDT ? D'autres encore espéreront peut-être toujours y voir un refresh pour les Ryzen 5000. En tout cas, il y sera aussi question pour AMD de parler de sa vision pour le futur, ce qui sous-entend fort certainement la publication de roadmaps mises à jour, et donc peut-être plus d'information sur Zen 3+ (s'il existe toujours), Zen 4 et surtout RDNA 3 et ses chiplets. Bref, un programme qui devrait en intéresser plus d'un !

Vint ensuite l'annonce d'Intel pour son événement virtuel d'ouverture du Computex du 31 mai, baptisé « Innovation Unleashed » (oh yeah !) et qui sera animé par Michelle Johnston Holthaus, executive vice president, chief revenue officer, general manager of sales, marketing and communications group (et bim, v'là le titre à rallonge). Pas trop de détail sur contenu, mais celui-ci sera articulé autour des innovations d'Intel dans les domaines du cloud et des datacenters, l'intelligence artificielle et edge. Il s'agira probablement entre autres d'élaborer la vision du nouveau PDG Pat Gelsinger et causer de ses stratégies pour l'accompagnement de la transformation numérique de notre civilisation avec du matériel et des technologies de préférence signées Intel. Bref, l'orientation de la keynote semble a priori plus généraliste que ciblée joueurs, ce qui n'est pas un drame non plus et ça n'en sera pas forcément moins intéressant, même si du neuf sur Xe HPG et DG2 ne serait pas de refus. Si ça vous dit, voici le lien YouTube à garder sous le coude.

Enfin, on en arrive à NVIDIA, qui a officialisé son programme avant-hier et fixé sa keynote également au 31 mai, sandwiché entre celle d'Intel et d'AMD. Quoi de beau chez les verts ? Seront présents ce jour-là, Jeff Fisher, senior vice-président de GeForce et Manuvir Das, Directeur pour Enterprise Computing, et ensemble ils aborderont le sujet des pouvoirs de transformations du calcul accéléré, du gaming au datacenters !

La présence seule de Jeff Fisher devrait garantir le fait que ça va causer GeForce, après tout, le monsieur avait présenté la RTX 3060 (et les à-côtés) lors du CES 2021. De ce fait, on peut sans mal imaginer que le Computex de NVIDIA servira à présenter les nouvelles RTX 30 Ti et leurs caractéristiques, et comme toujours promouvoir au passage le ray tracing et les technologies infusées d'IA de l'entreprise, comme le DLSS. À voir si Jeff aura aussi des choses à dire sur la gestion de l'approvisionnement en GPU des joueurs par son entreprise, mais on a comme un doute que ce genre de sujet épineux peut y être abordé en toute objectivité. Nul doute par contre qu'on entendra à nouveau le refrain des actions prises par NVIDIA pour rendre les GPU aux joueurs avec l'annonce des RTX 30 LHR. On ne sait pas trop ce que Mauvir Das aura à dire de neuf concernant son domaine à lui, considérant que NVIDIA avait déjà bien couvert ses ambitions en la matière lors du GTC 2021. Eh non, pas de Jensen cette fois-ci, mais la légende dit qu'il est toujours dans sa cuisine...