Arctic possède une série d'AIO qui déchire. Les Freezer II nous ont enchantés, ils refroidissent très bien, et dans un grand silence. Cela est rendu possible par l'épaisseur du radiateur, plus large que la concurrence, et cela permet donc de baisser le régime des moulins. De plus, avec seulement une prise fan 4 pins PWM, vous connectez la pompe et les 3 moulins, en termes de câble management, c'est juste top. Le petit moulin de 4 cm sur le waterblock a une utilité importante compte tenu de sa petite taille, puisque nous avons mesuré 10 degrés de moins sur les VRM, le tout sans générer de bruit de parasite. Le seul grief finalement, c'est qu'à cause de l'épaisseur du radiateur, il est compliqué d'intégrer un Freezer II partout en face supérieure, place où un conflit avec la carte mère peut survenir.

Les Freezer II sont sobres, presque tristes eu égard à la concurrence friande de RGB, quand on pense que même be quiet! et EKWB y ont cédé... Ces petites loupiotes auront eu raison de la ténacité d'Arctic, qui lance les Frrezer II 240 RGB et A-RGB. Techniquement, hormis les moulins aux effets lumineux gérables, les données sont identiques aux modèles déjà sur le marché. La pâte thermique passe de la MX-4 à la fraiche MX-5. Pour le prix, il faut compter 94.99 € pour le F2 240 RGB, et 109.99 € pour l'A-RGB. La dispo est donnée comme immédiate, il y a fort à parier que la chose s'étendra sur toute la gamme, 120, 280, 360 et 420.