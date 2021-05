Cela fait des années que Microsoft traîne avec lui le boulet et le mème qu'était devenu Internet Explorer, quand bien même le navigateur — apparu avec Windows 95 et l'add-on Microsoft Plus! en 1995 — avait connu son heure de gloire au début des années 2000, il n'a pas su suivre la cadence et évoluer avec son temps. C'est ainsi que dès 2015, Microsoft songeait enfin à rompre avec le passé et l'image de marque désuète d'Internet Explorer, un travail encadré par ce qui était connu à l'époque sous le nom de Project Spartan et que l'on a rapidement pu découvrir sous celui d'Edge ! Mais la route vers le renouveau fut tout de même assez longue, ce n'est qu'en 2020 que Microsoft avait réellement commencé à imposer étendre la présence de son nouveau navigateur sauce Chromium au sein de Windows 10, mais aussi Windows 7 et 8.1. Autrement dit, ce n'est pas encore gagné...

En parallèle, Internet Explorer avait naturellement continué à exister discrètement pendant un temps dans sa 11e édition au sein de l'OS (après tout, le logiciel fut indispensable pour permettre à l'utilisateur d'installer Chrome ou Firefox, flambeau désormais repris par Edge), jusqu'à l'arrivée de la 2e génération d'Edge, qui, équipée de son nouveau mode IE, avait permis à Microsoft de retirer pour de bon l'application Internet Explorer 11 des builds subséquentes de Windows. Il est toutefois toujours possible de télécharger l'ancien navigateur si le coeur vous en dit, un choix volontaire de Microsoft pour permettre à ceux qui en ont vraiment le besoin — probablement majoritairement des entreprises avec un parc fonctionnel, mais pas très au goût du jour — pour le maintien d'une compatibilité optimale de leurs outils avec les dernières versions de l'OS. Mais pour certains, cette situation va toucher à sa fin !

En effet, Microsoft a dévoilé sa mini roadmap pour la mise à la retraite de l'application desktop Internet Explorer 11, que voici :

Attention, n'est concernée que l'application IE 11 desktop pour les Windows 10 Home, Pro, Enterprise et IoT à partir de la version 20H2. Cette annonce ne concerne pas : le mode IE de Microsoft Edge, la plateforme IE (MSHTML/Trident et WebO), les applications desktop IE 11 pour Windows 8.1, Windows 7 Extended Security Updates (ESU), Windows 10 Server SAC et tous les Windows 10 Long-Term Servicing Channel (LTSC) peu importe la version.

Cette mise à la retraite se fera en deux étapes, d'abord avec la fin du support pour les différents logiciels et Microsoft 365 à partir du 17 août prochain, puis enfin le départ définitif fixé au 15 juin 2022. Ce jour-là, une grosse page de l'histoire de Microsoft sera tournée, puis oubliée, direction le musée pour y rejoindre d'autres comme Adobe Flash. Et puis longue et heureuse vie à Edge ? L'avenir nous le dira. À titre informatif et pour tout de même mettre un peu les choses en perspective, voici l'évolution d'IE et d’autres navigateurs majeurs (Edge fait partie des "others") depuis janvier 2009 jusqu'à avril 2021, sans oublier notre billet d'avril sur les statistiques récentes détaillées de tous les navigateurs pour les plateformes majeures. À ce moment-là, Edge (2.0) en était à 3,45 %.