AMD et NVIDIA ont lancé chacun un pilote. Chez les rouges, les Adrenalin 21.5.2 bêta apportent le support de Days Gone, le portage PC du jeu PlayStation, qui devrait connaitre le même succès que Death Stranding, et surtout l'exemplaire Horizon Zero Dawn. Mais il incorpore aussi le support de DX12 Agility SDK et des Shader Model 6.6 de la Raymonde. Ils corrigent quand même certains bugs, comme l'affichage corrompu de Cyberpunk 2077 lorsque le ray tracing est activé sur les RX 6000. Mais ce sont surtout des fonctionnalités liées au RadeoN Software qui sont rectifiées, comme AMD Link qui perd le signal en HEVC sur les RX 5000, le bouton de téléchargement ou de lancement de Ryzen Master. À vos modems !

Chez NVIDIA, les 466.47 WHQL apportent la meilleure expérience possible pour Days Gone aux Geforce. Mais la grosse info, c'est que c'est le premier pilote qui supporte officiellement les RTX 3080, 3070 et 3060 Ti LHR qui seront lancées plus tard courant du mois de mai. On note du coup que la firme ne dit mot sur les RTX 3070 Ti et 3080 Ti dont on sait qu'elles vont arriver puisque déjà aperçues chez les partenaires comme MSI. Wait and see. Ghost Recon Breakpoint et Starbase avec Turing sont corrigés, ça moulinera bien théoriquement. C'est à peu près tout pour cette mouture. À vos Numéris !