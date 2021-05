Razer reste l'un des rares derniers OEM majeurs chez qui trouver un PC ou un laptop embarquant du hardware AMD est encore impossible, le couple classique Intel/Nvidia y étant toujours favorisé, et ce depuis des années. Si ces choix pouvaient être assez compréhensibles par le passé et durant les années difficiles chez AMD, le catalogue actuel, fut-il celui du CPU ou du GPU, n'a vraiment plus rien à envier à l'offre concurrente correspondante. AMD n'est plus un outsider et l'entreprise commence enfin à trouver la place qu'il mérite au sein des offres des OEM et assembleurs, ce qui n'était toutefois pas une mince affaire pour autant, et fut un processus quelque peu laborieux et long, les habitudes et les relations existantes étant difficiles à chambouler.

Pour le coup, chez Razer, la rumeur d'un laptop 100 % AMD circule seulement depuis quelques semaines, une possibilité de collaboration que le PDG de Razer, Min-Liang Tan et Frank Azor d'AMD ont désormais plus ou moins confirmée dans une « conversation » pas naturelle pour un sous et clairement « fake », mais une manière comme une autre de faire du teasing et tenter d'exciter les fans de la marque Singapourienne et accessoirement ceux d'AMD. Il faut dire que les deux individus sont assez réputés pour avoir une langue bien pendue et parfois peu filtrée, ça leur aurait d'ailleurs joué des tours à plus d'une occasion par le passé, où l'un ou l'autre aurait probablement mieux fait de ne rien dire. Mais ça ne semble pas être le cas ici.

I dunno guys. What do you all think? Do you all want to see an @AMD equipped @Razer Blade? https://t.co/u6hpVPWFj3 — Min-Liang Tan (@minliangtan) May 7, 2021

FWIW I think we could design/engineer a pretty awesome @AMD gaming laptop. The current laptops out there don't really push the limits of what can be done. What would you guys like to see in a @Razer Blade with AMD? — Min-Liang Tan (@minliangtan) May 7, 2021

On dira que la route fut ici aussi assez longue, alors qu'en 2019 le PDG de Razer avait admis que l'entreprise recevait déjà bon nombre de requêtes à propos d'AMD. Ce n'est que le mois dernier que deux machines Razer ont fait une apparition sous 3D Mark, dévoilant des couples de Ryzen 5900HX et GeForce RTX 3060 et RTX 3070. Point de combo avec RX 6000 flashé pour l'instant, c'est normal, ces cartes n'existent pas encore. Justement, rappelons qu'AMD a reconfirmé que les RX 6000M sont toujours prévues pour ce trimestre. Peut-être seront-elles dégainées par AMD et Lisa Su au Computex ? C'est fort possible. Et alors, pourquoi pas un p'tit partenariat dans la foulée avec le grand Razer pour se donner une visibilité encore meilleure ?