no ragotz

On le sait, vous êtes probablement en manque de bonne nouvelle en ce qui concerne le monde du hardware — nous aussi — et ceci n'en est toujours pas une ! Les prix grimpent malheureusement un peu partout en ce moment, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences pour de nombreux marchés, un démarrage de 2021 en perspective que l'on n’anticipait peut-être pas nécessairement ainsi.

C'eut maintenant été au tour de Diodes Inc. d'informer ses clients - à contrecœur- d'une hausse des prix à venir, applicable à partir du 1er janvier prochain ! Si le nom de l'entreprise ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit de l'un des fournisseurs majeurs mondiaux de produits standards spécifiques pour de nombreuses applications, de l’électronique grand public à l'industriel, en passant par l'automobile et le computing, par exemple des diodes, amplificateurs, transistors, MOSFETs, convertisseurs, contrôleurs, capteurs, régulateurs de tension, des bidules pour l'USB, d'autres pour le PCIe, etc. Bref, vous voyez le tableau !

Pourquoi cette décision ? Ce serait très simple : coûts en hausse et délais de livraison prolongés chez les fournisseurs, tout ceci dans le cadre de la pandémie de COVID-19... Diodes Inc. n'a pas mentionné de catégorie de produits spécifique principalement impactée par cette hausse, mais il s’avérerait que les délais d’approvisionnement de ses MOSFETs basse-tension auraient récemment sérieusement augmenté, ils seraient aujourd'hui estimés entre 17 et 22 semaines. Si c'est bien le cas, il ne fait aucun doute que les prix vont grimper au moins de ce côté-là.

Bien entendu, Diodes ne serait pas seul dans cette aventure, des concurrents tels que Renesas Electronics, NXP et STMicroelectronics auraient également déjà informé leur clientèle respective d'une décision similaire. Enfin, pour enrober le tout, des bruits de couloirs suggèrent déjà que d'autres augmentations des tarifs pourraient être appliquées en janvier... Oh, joie, le bout du tunnel n'est pas encore en vue ! (Source)