À l’occasion de Noël, notre confrère AnandTech s’est farci d’un produit bien étrange : la Chuwi Aerobox. Habituellement réservé au marché chinois, Chuwi fait habituellement dans les ordinateurs portables et les tablettes low cost, souvent à base d’Atom ; c’est pourquoi la présence d’un APU AMD avait de quoi surprendre, d’autant plus lorsque la référence embarquée se nomme A9-9820.

En effet, cette variante possédant 8 cœurs et 8 threads sous architecture Jaguar n’a jamais été commercialisée pour le grand public, et les maigres fuites la concernant plaçaient la puce étrangement proche de... la XBox One première du nom, qui date tout de même de 2013. Une fois entre les mains du testeur, la machine a pu livrer une partie de ses secrets : la puce est soudée, et la partie graphique, détectée comme une Radeon RX 350 Series, n’accepte que le driver préinstallé, un certain AMD Adrenalin 17,12 beta DCH, tout en affichant 896 CU pour une fréquence inconnue. À titre de comparaison, la XBox One n’en possède que 768 d’activés. Néanmoins, un examen approfondi a bel et bien confirmé qu’il s’agissait d’un APU à destination du marché des consoles, la différence du nombre de cœurs s’expliquant simplement par la désactivation de certains, défectueux après la gravure, une pratique courante afin d’améliorer le rendement.

En parlant de gravure, le bousin utilise l’antédiluvien 28 nm de chez TSMC, ce qui permet une cadence formidable de 1,75 GHz, et ce ne sont pas les 8 Go de DDR3 l’accompagnant qui changeront la donne. Passons en outre les finitions internes totalement inégales, entre une pâte thermique étalée avec un char d’assaut et une carte WiFi collée — bien qu’amovible — le bousin arrive totalement à la hauteur des attentes d’un obscur produit chinois. Côté performances, passez votre chemin : les capacités de l’Aerobox sont d’un autre temps, et la boite se fait battre à plate couture pas un Ryzen 2400G, pourtant sous architecture Zen 1. Bref, une belle curiosité au tarif inconnu, bien que la carte mère — sous-traité à MSI, ne demandez comment ni à partir de quel stock ! – soit disponible pour 115 € sur Aliexpress. Avis aux amateurs.... Ou pas !

Pas vraiment de quoi se vanter de l’application initiale de la pâte thermique...