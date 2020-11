Quand l'entreprise a dévoilé ses derniers résultats trimestriels pour la période qui s'est achevée le 30 septembre, l'un des chiffres qui auront sauté aux yeux est la croissance assez fantastique de l'activité gaming de la Raymonde ! Il faut dire que 2020 est une année qui s'y prête plutôt bien, mais c'est aussi parfaitement dans la continuité des ambitions de Microsoft en matière de gaming, et on peut dire l'entreprise s'en donne tout de même les moyens. Notamment, Microsoft compte bien ne pas rater le coche du cloud gaming, un marché qui pourrait générer un revenu de près de 584,7 millions de dollars en 2020 (29 % par l'Europe et 39 % par l'Amérique du Nord), un progression fulgurante par rapport aux 170 millions de $ "seulement" de 2019.

Originellement, certains anticipaient déjà que le marché serait la source de pas moins de 3,2 milliards d'ici 2023, mais COVID-19 est passé par là et ce chiffre est désormais passé à 4,8 milliards de dollars ! D'autres sont carrément plus optimistes et s'attendent à ce que le cloud gaming produise un revenu de 4 milliards de $ dès 2021 et 12 milliards d'ici 2025, notamment grâce à la multiplication des services partout dans le monde et qui devrait commencer à porter ses fruits l'année prochaine.

Bref, vous l'aurez compris, ce n'est certainement pas un virage à rater pour Microsoft ! En pratique, l'entreprise est déjà relativement bien positionnée, grâce à son Game Pass toujours plus attrayant et l'intégration d'xCloud - le nouveau service de streaming de jeu de la maison, disponible pour tout le monde depuis septembre. N'oublions surtout pas l'acquisition de ZeniMax Media, un mouvement stratégique très loin d'être anodin et qui donnera Microsoft - entre autres - les clés des franchises majeures de Bethesda Studio telles que Doom, Fallout, TES, Wolfenstein, Prey, etc. !

Et alors, sur quelle note s'est donc achevé le dernier trimestre (et premier de l'année fiscale 2021) de Microsoft côté gaming ? Eh bien, son chiffre d'affaires a été de 3,09 milliards de dollars, une croissance annuelle de 22 % ! Microsoft la doit notamment à la hausse de 30 % du chiffre d'affaires des ventes de la division Xbox. À noter que les ventes de consoles ont baissé (ce qui peut se comprendre avec l'anticipation des modèles next-gen) de 27 %, mais ont été rattrapées par les ventes logicielles et d'abonnements. Par exemple, le nombre d'abonnés Xbox Game Pass a explosé de 50 % entre avril et septembre, en passant de 10 à 15 millions. On demande néanmoins à voir si tout le monde est bien resté entre-temps, surtout maintenant que certains des prix ont augmenté (l'Xbox Game Pass PC est récemment passé de 3,99 à 9,99 €).

En tout cas, il s'agit là du meilleur premier trimestre enregistré pour la branche gaming de Microsoft et l'entreprise est très optimiste pour l'avenir, et aussi celui de ses consoles Xbox Series X et S lancées (et évaporées des stocks) le 10 novembre, au point de prédire une croissance annuelle de 40 % pour la vente de hardware pour Q2 2021. Microsoft, en route pour devenir le Netflix du jeu vidéo ? Allez savoir, mais on se doute que c'est une ambition que beaucoup partagent... (Source)