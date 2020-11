Les chaises typées gaming ne font pas toujours l'unanimité, il faut dire qu'on trouve absolument de tout sur ce segment, du pas cher à l'inabordable, avec un niveau de qualité forcément (très) variable. Dans ce milieu qui ne manque vraiment plus de concurrence et où les références se suivent et se ressemblent tout de même beaucoup, le français REKT a pourtant réussi à se faire un nom, avec un catalogue qui en a pour tous les goûts et les besoins de (presque) chaque dos. Aujourd'hui, c'est le segment de la chaise gaming qui nous intéresse, plus spécifiquement le dernier pose-derrière de REKT nommé ULTIM8 — à prononcer ULTIM-EIGHT et surtout pas ULTIM-HUIT, la marque insiste, mais vous faites évidemment ce que vous voulez. Quoi de neuf pour cette 12e référence de siège gaming chez REKT ?

Alors que le cuir ou le faux cuir sont souvent favorisés sur ces produits sortis tout droit du monde de la course automobile, on ne peut pas dire que ce type de revêtement est toujours le plus agréable à l'usage (surtout à poil et quand il fait chaud). Ainsi, l'ULTIM8 utilise pour la première fois du tissu baptisé Elastron (avec un choix entre 6 couleurs), dont la particularité est d'avoir reçu un traitement hydrofuge pour limiter l’infiltration de tout genre de saleté, fût-elle liquide ou solide, en plus d'être simple à nettoyer. Le côté confort sera aussi assuré par une mousse haute densité de 65 kg/m3 — ce qui est plutôt pas mal, on n’est pas tellement loin du top du top qui correspondrait à 80 kg/m3 et plus. Sur une chaise gaming, la mousse est généralement considérée haute densité à partir de 44 kg/m3.

Avec ceci, un coussin appui-tête, un dossier inclinable jusqu'à 180°, une assise matelassée et ajustable jusqu'à 30°, des accoudoirs 4D (donc ajustables dans 4 directions) et un coussin lombaire ajustable en hauteur. Certains auraient peut-être préféré un soutien lombaire réglable intégré. Cela dit, l'avantage du coussin c'est qu'il n'a pas de mécanisme prône à l'usure ou la casse. La structure de la chaise n'est pas en reste non plus, avec un vérin de classe 4 pouvant accepter 150 kg, mais surtout des pieds en aluminium ADC12 et ses 5 roues de 75 mm de diamètre — on retrouve donc là certains des éléments des chaises RGo haut de gamme du constructeur.

Bien entendu, tout ceci a un prix : 349 € ! Ce qui n'est finalement pas tellement excessif dans l'immédiat par rapport à ce qui est proposé et ce que l'on peut trouver sur le marché, mais cela reste dans tous les cas un budget conséquent et un achat qui se réfléchit. On regrettera tout de même la garantie de 2 ans, plutôt faible compte tenu du prix, du positionnement et que REKT n'hésite pas à garantir à vie certaines de ses chaises. On ne dira pas que c'est systématiquement mieux ailleurs, la majorité des articles de ce genre sont effectivement garantis 2 ans, mais d'autres comme Secretlab vont parfois jusqu'à 5 ans (avec une condition à respecter tout de même, sinon c'est 3 ans). Dans tous les cas, sachez que l'ULTIM8 sera disponible le 25 novembre — contrairement aux GeForce 30 (oui, rien à voir).