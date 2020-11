AMD possède une série de puces, moins connue que les APU desktop et mobiles, ainsi que les desktop. Ce sont les Ryzen embarqués Vx000. On se souvient que l'Atari VCS devait accueillir une première génération en son sein, le Ryzen V1202B. On dit bien devait parce que plus de deux après son annonce, elle n'est toujours pas commercialisée, ça devrait se faire en décembre. Bref, voici la nouvelle gamme V2000, qui est architecturée autour de Zen 2, avec, par conséquent, des améliorations notables à attendre en performances CPU et GPU.

Elles sont quatre à composer la série V2000, avec une particularité. Il n'y a rien en dessous de 6 coeurs et 12 threads, alors que les V1000 descendaient jusqu'à 2 coeurs et 4 threads. Sacrée avancée donc ! La partie graphique est confiée à du Vega 7nm, et ce jusqu'à 7 coeurs Vega. Ces processeurs possèdent 20 lignes PCIe 3.0 et non 4.0. AMD annonce un support de 4 écrans UHD, et un décodage/encodage vidéo 4k60 en 10-bit. Enfin le TDP est variable, de 10 à 54W. Pour conclure avant de passer au tableau des specs, AMD prévoit une durée de vie de 10 ans ! Passons aux références !

detail v2516 v2546 v2718 v2748 Coeurs/Threads 6 / 12 6 / 12 8 / 16 8 / 16 Freq Base/Boost 2.1 / 3.95 GHz 3 / 3.95 GHz 1.7 / 4.15 GHz 2.9 / 4.25 GHz Coeurs Vega 6 6 7 7 Freq iGPU 1.5 GHz 1.5 GHz 1.6 GHz 1.6 GHz L2 + L3 3 + 8 Mo 3 + 8 Mo 4 + 8 Mo 4 + 8 Mo DDR 4 3200 +/- ECC 3200 +/- ECC 3200 +/- ECC 3200 +/- ECC TDP 10-25W 35-54W 10-25W 35-54W

Ce sont donc des CPU bien équilibrés en apparence, et qui ne semblent manquer de pas grand-chose compte tenu de leurs caractéristiques. N'oubliez pas que le turbo se passe quand un voire deux coeurs sont utilisés, mais l'enveloppe thermique devrait limiter les fréquences en charge sur tous les coeurs. Voilà une excellente alternative aux Ryzen 3000U, pour des petites machines que nous appelions il y a quelques années des DivX Box, ou pourquoi pas des PC type AIO.